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Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 kalıp son 4 haftaya Avrupa umudunu koruyarak giren Göztepe'de kayıp golcü Nabil Ghilas'ın performansı camiayı sevindirdi. Demba Ba'nın yaşadığı...

Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 kalıp son 4 haftaya Avrupa umudunu koruyarak giren Göztepe'de kayıp golcü Nabil Ghilas'ın performansı camiayı sevindirdi. Demba Ba'nın yaşadığı sakatlıklar yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalması nedeniyle formayı sırtına geçiren Cezayirli forvet, 2-1 kazanılan Bursaspor ve son Akhisarspor maçlarında attığı gollerle takımına hayat verdi. Kazanılan 4 puana önemli etki eden Ghilas üzerindeki ölü toprağı  atmış oldu. Sezona iyi başlamasına rağmen önce sakatlanan ardından forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı dahi düşünen 28 yaşındaki oyuncunun kalan 4 maçta da Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ön önemli kozlarından biri olacağı öğrenildi. 
Hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan Demba Ba'nın ise iyileşmemesi taraftarı huzursuz etti. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Senegalli yıldızın Göztepe'nin teklifini kabul etmediği, Başkan Mehmet Sepil'in de Ba'ya kızgın olduğu ileri sürüldü. Transfer dedikoduları yüzünden kadroya giremediği iddia edilen Ba'nın cuma günü oynanacak Karabükspor karşılaşmasında da büyük ihtimalle forma giyemeyeceği vurgulandı.
Devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua ekibinden transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 5 gol attı. Demba Ba'nın yokluğunda oynayan Ghilas ise 17 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti, 4 kez fileleri sarstı.

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