Göztepe'de geri sayım

TÜRKİYE 1'inci Ligi play off yarı finalinde evinde Boluspor'u 2-0 yenip pazartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj sağlayan Göztepe, Süper Lig için geri sayıma geçti.Tam 14 sene sonra ilk kez devler arenasına bu kadar yaklaşan sarı kırmızılı camia kenetlenirken yönetim, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Takımı bağrına basan Göztepeli futbolseverler, Bornova Stadı'nı "Şampiyon Göztepe" tezahüratlarıyla inletti.Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu da 90 dakika sonunda sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Sepil'in teknik ekip ve oyuncularını teker teker kutlarken, "Hepinize inanıyorum, başaracaksınız. Size Süper Lig yakışır" dedi.Kariyerinde 4 farklı takımla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan teknik direktör Yılmaz Vural takımının çok özverili oynadığı dile getirdi. Normal sezonda iç sahada 1-0 kaybedilen Sivasspor maçından sonra oyuncularının uygulamasını istediği sisteme adapte olduğunu belirten Yılmaz Vural, şunları söyledi:"Futbolcularım ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi. Boluspor karşısında 9 pozisyon bulduk, kalemizde sadece 2 pozisyon verdik. Eşleşmenin ilk devresini kazandık. Final için önemli bir avantaj elimizde. Ancak futbolda büyük konuşmamakta fayda var. Elbette ibre bizi gösteriyor ama Bolu'daki müsabaka kesinlikle kolay olmayacak. Asla rehavete kapılmamalıyız. Ciddiyeti elden bırakmadan, rakibimize saygı duyup oynayacağız. Orada atacağımız bir gol çok önemli. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir taraftar grubuna sahibiz. Umuyorum bizi destekleyenlere büyük başarılar göstereceğiz."YUMRUK ŞOVGöztepe teknik direktörü Yılmaz Vural, 2-0'lık Boluspor galibiyetinin ardından şov yaptı. Taraftarın sevgi gösterilerinde bulunduğu Vural, tezahüratlara dans ederek eşlik etti ve yumruk şovla tribünleri coşturdu. Büyük bir sevinç yaşayan deneyimli teknik adam, mutluluğunu futbolcularıyla da paylaştı. Yılmaz Vural, karşılaşmanın yıldızlarından Halil'i ise alkışlatmak için son anlarda oyundan aldı. Oyundan çıkarken yıldız futbolcusunu kucaklayıp alnından öpen Vural'ın soyunma odasında da futbolcularına ve personele teker teker sarıldığı bildirildi.UMUT BOLUSOR AVCISIGöztepe'de Boluspor'a attığı 2 golle galibiyetin baş mimarı olan Umut Nayir, bu sezon kırmızı beyazlıların başına dert oldu. Genç golcü sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda 1-0 kazanılan maçın 90+1. dakikasında penaltıdan ağları sarsıp, takımına kritik 3 puan kazandırdı. Play off karşılaşmasında da sahne alan Umut, 2 güzel golle taraftara finali müjdeleyen isim oldu.Sezonun ikinci yarısında genelde yedek kulübesinde bekleyen ancak hiçbir zaman formasına küsmeyen Umut, toplam gol sayısını da 13'e çıkararak 20 gollü Jahovic'ten sonra takımın en skoreri oldu.GOSSO'DAN İYİ HABERBoluspor maçının 44'üncü dakikasında sol arka adalesinden sakatlanıp yerini Lokman'a bırakan kaptan Gosso'dan iyi haberler geldi. Karşılaşma sırasında ağrıları artan Fildişi Sahilli oyuncu da yırtık ya da ödem oluşmadığı açıklandı. Gosso'nun pazartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş maçına yetişeceği bildirildi.Sarı kırmızılı takımda sol arka adalesi yırtılan sağ bek Fuchs ile kasığından ameliyat olan Hakan görev yapamayacak. Halil'in de yine Boluspor maçında sol ayak bileğine darbe aldığı ancak durumunun önemli olmadığı vurgulandı.Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar maçın hakemi Bülent Yıldırım'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Göztepeliler, Yıldırım'ın ilk yarıda net penaltılarını es geçtiğini belirtirtti. Yönetimin de Bülent Yıldırım'ın Boluspor'un baskısı altında kaldığını ifade ettiği ve maçın yönetiminden memnun kalmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI