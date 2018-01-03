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Göztepe'de gergin bekleyiş

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Göztepe'de iç transferde henüz gidecek isimlerin netleşmemesi gergin bir bekleyişe yol açtı. Sarı-kırmızılılarda devre arasında gönderilmesi gündeme...

Göztepe'de gergin bekleyiş

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Göztepe'de iç transferde henüz gidecek isimlerin netleşmemesi gergin bir bekleyişe yol açtı. Sarı-kırmızılılarda devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Schwechlen, Emrecan, Segbefia, Ghilas ve Ömer'in belirsizlikten dolayı huzursuz olduğu ifade edilirken, teknik direktör Tamer Tuna'nın oyuncularını transfer söylentilerinden uzak tutmaya çalıştığı vurgulandı. Futbolcularından sadece işlerine konsantre olmasını isteyen Tuna'nın yönetimden en az 3 transfer istediği kaydedildi. Yeni transferlerin bir an önce takıma dahil olmasını bekleyen genç teknik adamın 20 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe maçına kadar kadroyu oluşturmayı düşündüğü bildirildi. 
Göztepe'de henüz sözleşme uzatmayan ve aldığı maaşının artırılmasını isteyen Jahovic' ile de devam eden görüşmeler sonuçsuz kaldı. Makedon golcünün yönetimin teklif ettiği rakamı bir türlü beğenmediği dile getirildi. Sezon sonu mukavelesi sona erecek Jahovic'in yöneticilere, "Yaşım artık geçiyor. Göztepe'yi çok seviyorum ama geleceğimi de düşünmek zorundayım" dediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in Antalya'da Jahovic'le bizzat kendisinin masaya oturacağı ileri sürüldü. Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Göztepe, burada 3 hazırlık maçı yapacak. Ligde Fenerbahçe deplasmanıyla ikinci yarıya başlayacak sarı-kırmızılılar art arda üst sıraları zorlayan Kayserispor'u konuk ettikten sonra, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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