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Göztepe'de Gençer operasyonu

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla zirvede tamamlayan Göztepe'nin gündeminde Gençer var. İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın'la anlaşarak ilk transferi gerçekleştiren yönetimin, sezon başında Medipol Başakşehir'den...

Göztepe'de Gençer operasyonu
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla zirvede tamamlayan Göztepe'nin gündeminde Gençer var. İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın'la anlaşarak ilk transferi gerçekleştiren yönetimin, sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan Gençer'in bonservisini almak için kolları sıvadığı öğrenildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında da İstanbul temsilcisinden kiralanan Gençer'in performansından memnun olan yönetiminin Medipol Başakşehirli yöneticilerle masaya oturduğu belirtildi. 
Başkan Mehmet Sepil'in bizzat Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gençer'i istediği ve olumlu yanıt aldığı da vurgulandı.
Medipol Başakşehir'le sözleşmesi 2018 yılına kadar süren Gençer 2015-2016'da 17 maçta da forma giyerek, Karşıyaka derbisinde gol attı. İstikrarlı gidişini bu sezon da sürdüren 28 yaşındaki oyuncu 15 karşılaşmada görev yaptı ve 2-0 kazanılan Mersin İdman Yurdu maçında fileleri havalandırdı. Göztepe aynı kulüpten sol bek Alparslan Erdem'in de peşinde.

 FOTOĞRAFLI  

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