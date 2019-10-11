Göztepe'de, efsane kaptanın toprağı yeni statta

İZMİR, () - SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de, yapımı tüm hızıyla süren kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne adını veren, "Koca Kaptan" lakaplı eski takım kaptanı Gürsel Aksel'in kabrinden alınan toprak, stadyum zeminine serpildi. Gerçekleşen etkinlikte efsane takımın oyunucuları, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Başkanvekili Talat Papatya, teknik direktör Tamer Tuna ve kulüp yöneticileri yer aldı. Gürsel Aksel'in kabri başında gerçekleşen anma töreni ile başlayan etkinlik, stadyuma yapılan ziyaret ve toprak dökümü ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Başkanvekili Talat Papatya, "Özlemle andığımız Koca Kaptan Gürsel Aksel'in adının böyle güzide bir yerde yaşayacak olmasından ötürü çok mutluyuz. Bugün burada bulunan efsane takımımızın oyuncularının Göztepe'mize kattıklarını örnek alarak yeni stadyumumuzla birlikte hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Efsane oyunculardan Nevzat Güzelırmak ise "Gürsel ağabey Göztepe tarihi için çok değerli bir isim. O hep 1 numaraydı, başka birisiyle kıyas edilemezdi. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hepimizin onun adının burada yaşayacak olmasından ötürü çok mutluyuz. Bu güzel stadyumun yapımında emeği geçen herkese teşekkürler" şeklinde konuştu.



