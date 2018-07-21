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Göztepe'de Deniz tamam sıra Borges'te

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü Antalyaspor'dan buldu. Sarı kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği gurbetçi forvet Deniz Kadah'ı resmen kadrosuna dahil etti.  İzmir'e gelip sağlık...

Göztepe'de Deniz tamam sıra Borges'te

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü Antalyaspor'dan buldu. Sarı kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği gurbetçi forvet Deniz Kadah'ı resmen kadrosuna dahil etti. 
İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki futbolcu 3 senelik sözleşmeye imza attı. Geçen sezon Antalyaspor'da 30 resmi maçta 10 gol atan Deniz Kadah, Hollanda kampına dahil oldu. Menemen Belediyespor'dan Samed Ali ve Deniz Kadah transferleriyle forvet hattını güçlendiren Göztepe, orta sahaya da takviye yapmak için kolları sıvadı. 
Oscar Scarione ve Rajko Rotman'la ipleri koparan İzmir ekibi, İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna'da görev yapan Celso Borges'le büyük ölçüde anlaşma sağladı. Kosta Rikalı futbolcunun menajeriyle görüşen Göztepe'nin ufak pürüzlerin giderilmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılar transfer döneminde Elazığspor'dan Alpaslan, Menemen'den Samed Ali, Velez'den Grillo, Alanyaspor'dan Berkan ve Gassama'yla sözleşme imzaladı. Göztepe'nin 3 takviye daha yapacağı bildirildi. 

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