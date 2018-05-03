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Göztepe'de Demba Ba bilmecesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta 5-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba'nın pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor sınavına da yedek başlayacağı bildirildi....

Göztepe'de Demba Ba bilmecesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta 5-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba'nın pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor sınavına da yedek başlayacağı bildirildi. Tepkiler yüzünden morali oldukça bozulan Senegalli futbolcunun hiçbir antrenmanı kaçırmadığı ancak teknik direktör Tamer Tuna'nın maça son 3 haftadır olduğu gibi yine Ghilas'la başlayacağı ifade edildi. Demba Ba ile özel bir toplantı yapan Tuna'nın olası tepkilerden çekindiği bildirildi. Kariyerinde ilk kez ıslıklanan dünyaca ünlü yıldızın ise sahada olmayı çok istediğini Tamer Tuna'ya söylediği vurgulandı.
 Demba Ba'nın genç teknik adama, "Taraftarımıza çok saygı duyuyorum. Tek düşüncem takımımın hedefine ulaşması. Göztepe'nin başarısından başka bir şey düşünmüyorum. Hakkımda çıkan transfer haberleri gerçek değil. Ben sadece Göztepe'yi düşünüyorum. Yeni Malatyaspor maçında oynarsam yine en iyi şekilde sahada mücadele ederim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Gelecek sezon Göztepe'de kalıp kalmayacağı belirsiz olan Demba Ba'nın Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Başkan Mehmet Sepil'le bir kez daha görüşeceği ve transferin netlik kazanacağı dile getirildi. Sarı-kırmızılılara devre arasında Çin'den gelip sezon sonuna kadar imza atan 33 yaşındaki golcü, 10 maçta 6 gol attı.

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