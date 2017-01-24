Göztepe'de defans çöktü

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde evinde oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybedince liderlikten olan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Sivasspor'a yenilip üst tur şansını kaçırdı.

İkinci yarıya büyük hedeflerle başlamasına rağmen bir türlü istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılı takım, son 3 resmi maçında 8 gol yiyerek çok kötü bir performans ortaya koydu. İlk olarak ligde Denizlispor'u konuk eden Göztepe, sahadan 4-2 yenik ayrıldı. Ardından Sivasspor ile kupada kader maçına çıkan Göztepe, rakibine 2-0 mağlup olarak bir hayal kırıklığına daha imza attı. Son olarak ligde Gaziantep Büyümkşehir Belediyespor'u konuk eden Göztepe, yine kalesinde goller görerek rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı taraftarların bir kısmı, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasından sonra kaleci Günay başta olmak üzere oyunculara büyük tepki gösterdi.

Tribünlerin protestosuna maruz kalan 25 yaşındaki file bekçisi de sinirlerine hakim olamayarak futbolseverlerin üstüne yürüdü. Araya giren takım arkadaşları Günay'ı güçlükle soyunma odasına yolladı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu hafta oynanacak Altınordu karşılaşmasında savunmada radikal değişimlere gideceği belirtildi.

İki maçtır sol bek oynattığı Leo Schwechlen'i Lokman'ın yerine stopere çekmesi beklenen Okan Buruk'un defansın soluna Canberk'i monte edeceği bildirildi. Emre Can'a da hazır ol emri veren Buruk'un Gençer'i de yedeğe çekebileceği ifade edildi.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar, sol bek Mehmet Erdem'in takımdan gönderilmesine de büyük tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar sosyal medyadan yaptığı yorumlarla, sezon başından beri sakat olan Tanju'dan verim alınamadığını, hazır olan Mehmet için yanlış bir karar verildiğini öne sürdüler.