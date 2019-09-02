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Göztepe'de Castro eski günlerini arattı
Süper Lig'de ilk 3 haftada Antalyaspor ile Beşiktaş'a yenilip Yukatel Denizlispor'la berabere kalarak milli araya gol atamadan ve düşme hattında giren Göztepe'de takımın en önemli kozu Andre Castro performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Göz-Göz'e...
SPOR 02.09.2019, 13:11
Süper Lig'de ilk 3 haftada Antalyaspor ile Beşiktaş'a yenilip Yukatel Denizlispor'la berabere kalarak milli araya gol atamadan ve düşme hattında giren Göztepe'de takımın en önemli kozu Andre Castro performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Göz-Göz'e geldiği 2017-2018 sezonunda müthiş bir performansa imza atıp 33 maçta 4 gol ve 7 asistle oynayan Portekizli, geçen senenin sonlarına doğru yaşadığı düşüşü bu yıl da sürdürdü. Son iki senede sürekli 11'de sahaya çıkan Castro, Göztepe'nin Beşiktaş ve Denizlispor'la oynadığı mücadelelere yedek başladı.
Castro, Beşiktaş deplasmanında son 30 dakikada, Denizlispor sınavında ise son 28 dakikada oyuna girdi. Eski görüntüsünden çok uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu şaşkınlık yarattı. Göztepe'de orta sahaya yapılan takviyelerin ardından Andre Castro'nun daha çok alternatif olarak kullanılacağı öğrenildi. Gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Göztepe'de İngiliz forvet Cameron Jerome da kayıplara karıştı. Sakatlığını bir türlü atlatamayan Jerome'un varlığı ile yokluğu unutuldu. İlk 3 haftada 21 kişilik kafileye giremeyen deneyimli golcünün, toparlanması için en az 1 aya daha ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Göz-Göz'e geldiği 2017-2018 sezonunda müthiş bir performansa imza atıp 33 maçta 4 gol ve 7 asistle oynayan Portekizli, geçen senenin sonlarına doğru yaşadığı düşüşü bu yıl da sürdürdü. Son iki senede sürekli 11'de sahaya çıkan Castro, Göztepe'nin Beşiktaş ve Denizlispor'la oynadığı mücadelelere yedek başladı.
Castro, Beşiktaş deplasmanında son 30 dakikada, Denizlispor sınavında ise son 28 dakikada oyuna girdi. Eski görüntüsünden çok uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu şaşkınlık yarattı. Göztepe'de orta sahaya yapılan takviyelerin ardından Andre Castro'nun daha çok alternatif olarak kullanılacağı öğrenildi. Gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Göztepe'de İngiliz forvet Cameron Jerome da kayıplara karıştı. Sakatlığını bir türlü atlatamayan Jerome'un varlığı ile yokluğu unutuldu. İlk 3 haftada 21 kişilik kafileye giremeyen deneyimli golcünün, toparlanması için en az 1 aya daha ihtiyaç olduğu vurgulandı.
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