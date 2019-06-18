Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor'la yollarını ayıran stoper Caner...

Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor'la yollarını ayıran stoper Caner Osmanpaşa ile prensipte anlaşma sağladı. Son 4 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcuyla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Caner transferinde sona gelen Göztepe'nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah'ın da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü. 
GALATASARAY'DA OYNADI
Göztepe, Trabzonspor'dan Hugo Radollega, Galatasaray'dan Eren Derdiyok ve Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes'le görüşmelerini sürdürüyor. Futbol yaşamına Akçaabat Sebatspor'da başlayan Caner Osmanpaşa, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Akhisarspor'da oynadı. Geçen sezon Akhisarspor'da 46 resmi maça çıkarak oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koyan deneyimli savunmacı, 3923 dakika sahada kaldı. Erzurumspor'da geçen sene 31 lig maçına çıkan 27 yaşındaki Emrah ise Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'da görev aldı. Yurt dışı deneyimi de yaşayan Emrah Başsan profesyonel kariyerinde 280 maç oynayıp 54 kez gol sevinci yaşadı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328