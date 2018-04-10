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Göztepe'de büyük düşüş

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'a 5-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umutları azalan Göztepe, sezonun ikinci yarısında en az puan toplayan 3 takımdan...

Göztepe'de büyük düşüş

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'a 5-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umutları azalan Göztepe, sezonun ikinci yarısında en az puan toplayan 3 takımdan biri oldu. 
İlk devrede aldığı başarılı sonuçlarla 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de 30 puan toplayan Göztepe, ikinci yarıda 28'inci hafta sonunda sadece 10 puanı hanesine yazdırabildi. Küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ikinci yarıda 3, Bursaspor da bu süreçte 8 puan alırken, Göztepe bu iki takımın ardından en kötü performansı sergiledi. Yalnızca Sivasspor ile Antalyaspor müsabakalarını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a boyun eğdi. Kayserispor, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Göztepe, ikinci yarıdaki puan durumuna göre düşme potasında yer aldı. 
Şu an düşme hattındaki Osmanlıspor 11, Konyaspor da 13 puan alarak Göztepe'yi geride bıraktı. Yine alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği 15, Alanyaspor 13 puanı cebine koydu. 
Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş karşısında alınan skorun çok üzücü olduğunu ancak önlerine bakacaklarını söyledi. Tuna, "Mücadelemiz sürecek. Bursaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi. 
İzmir temsilcisi, Bursaspor sınavının ardından Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray maçlarıyla sezonu tamamlayacak. 
Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı bulunan Traore'nin takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Beşiktaş karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan orta saha Rotman ile sarı kart gören sağ bek Tanju ise cezalı suruma düştü. 

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