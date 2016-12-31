Göztepe'de Buruk temkinli

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 31 puanla lider bitiren Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk temkinli. Liderliğin mutluluk verici olduğunu ancak kesinlikle abartılmaması gerektiğini belirten Buruk, "Lig ilk yarıda bitmediği için şu anda başarılı olmuş sayılmayız. Büyütülecek bir durum yok. Sadece psikolojik olarak rakiplerimizden öndeyiz. Herkesin ayağı yere sağlam basacak. Esas başarı mayıs ayında gelecek. 34 hafta sonunda halen lidersek işte o zaman hepimiz bu mücadeleyi zaferle bitirmiş olacağız" diye konuştu.Göztepe'nin İzmir'den ayrı tutulamayacağını belirten Buruk, "İzmir futbolu son yıllarda maalesef çıkışa geçemedi. Biz İzmir'in kötü kaderini değiştirebiliriz. Bu kente şampiyonluk sevincini yaşatırsak eminim ki İzmir büyük bir ivme kazanacak" dedi. Galatasaray'da futbol oynadığı dönemlerde Göztepe'ye birçok maçta rakip olan Buruk, taraftara övgüler yağdırdı. Buruk, "Göztepe, Süper Lig'deyken inanılmaz bir taraftar desteğini arkasına alıyordu. Şimdi de değişen hiçbir şey yok. Taraftarımız takımımıza aşık, biz de onların tutkusunu şampiyonlukla taçlandıracağız" yorumunu yaptı.İlk yarıdaki başarı sırrını takım ruhu olarak belirten Okan Buruk, "Aldığımız her galibiyet sonrası taraftarımızın yanına gelip beraber sevindik. Yenilgiler sonrasında da yine birlikte kahrolduk. Takım ruhunu çok iyi yakaladık. Kaliteli bir kadromuz var. Ancak bir takımda arkadaşlık olmadığı sürece oyuncular ne kadar yıldız isimler olurlarsa olsunlar hedefe ulaşılamaz. Yönetimiyle, oyuncusuyla, taraftarıyla ve teknik ekibiyle bir bütün olmayı başardık. Yeni yılda da bu sinerjiyi sürdüreceğiz. 2017'nin Göztepe'nin yılı olması için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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