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Göztepe'de Buruk'tan Günay ve Murat'a destek

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'a deplasmanda 5-2 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Göztepe'de taraftarların sosyal medyada ağır eleştiriler yönelettiği kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Murat Akın'a Teknik Direktör Okan...

Göztepe'de Buruk'tan Günay ve Murat'a destek
TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'a deplasmanda 5-2 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Göztepe'de taraftarların sosyal medyada ağır eleştiriler yönelettiği kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Murat Akın'a Teknik Direktör Okan Buruk sahip çıktı.
Tüm futbolcularına kefil olduğunu dile getiren Buruk, "Günay da Murat da bizim değerimiz. Yenilginin tek sorumlusu benim. Kalan 11 maçta futbolcularımız bu formanın hakkını en iyi şekilde verecektir. Kaybedilen maçlardan ya da puanlardan sonra hepimiz çok üzülüyoruz. Ancak ayağa kalkmayı da başaracağız" diye konuştu. Buruk, defansı da uyararak, "Hataları en aza indirgemeliyiz. Savunmamız iyi oyunculardan oluşuyor. Gereken çalışmayı yapıp eksikleri kapatacağız" ifadelerini kullandı. 
İkinci yarıda şampiyonluk yarışında çok kritik puanlar kaybeden Göztepe'da kurmaylar, zirve yarışındaki rakiplerinin de takılmasıyla teselli buldu. Sarı kırmızılı ekip, takipçisi Giresunspor'un Ümraniyespor'a tek golle yenilmesinin ardından 40 puanla 3'üncü sıradaki yerini korurken, Evkur Yeni Malatyaspor'un Balıkesirspor, Eskişehirspor'un da Bolu deplasmanında berabere kalıp 2'şer puan kaybetmesiyle nefes aldı.
Bu sonuçların ardından Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki puan farkı 3'ten 4'e çıktı, Eskişehirspor ise 38 puana yükselerek Göztepe'yi geçme ya da yakalama fırsatını tepti. Göztepe kalan 11 haftada Evkur Yeni Malatyaspor ve Eskişehirspor ile deplasmanda, Giresunspor ve diğer rakibi Sivasspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. 

           

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