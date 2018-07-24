Göztepe'de bombaları patlattı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe, transferde 3 bomba birden patlattı. Son olarak Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'la sözleşme imzalayan Göztepe, Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve Deportivo'dan orta saha oyuncusu Celso Borges'le anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Bursaspor'un Brezilyalı savumacısı Titi'nin de işini bitirmek üzere olduğu vurgulandı. Bursaspor'un da peşinde olduğu Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin'in tercihini Göztepe'den yana kullanarak İzmir'de sağlık kontrolünden geçtiği ifade edilidi. Türkiye'deki kariyerine 2010-2011'de Gençlerbirliği'nde başlayan 31 yaşındaki Yasin, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını terlettikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılarda 2014-2015'ten itibaren forma giyen Yasin Öztekin, Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İstanbul ekibinde toplam 29 resmi maça çıkıp 5 gol attı. Göztepe'nin diğer transferi Borges'in ise kız kardeşinin düğünü nedeniyle ülkesi Kosta Rika'da bulunduğu kaydedildi. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede İzmir'e gelmesi bekleniyor. Transferde adeta taarruza geçen Göztepe, Bursasporlu Titi'yle de son aşamaya geldi. Ülkemizde Kasımpaşa formasını da terleten Brezilyalı stoper geçen sezon yine Göztepe'nin gündemine gelmiş ancak Bursaspor'a imza atmıştı. Titi, yeşil-beyazlılarda 36 resmi müsabakada boy gösterdi.