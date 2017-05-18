Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Göztepe'de bilet tepkisi

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile play off yolundaki kader maçına çıkacak Göztepe'ye sadece 750 kişilik yer ayrılması tepkiye yol açtı. Denizlispor yönetiminden 3 bin 600 bilet talebinde bulunan sarı kırmızılılara...

Göztepe'de bilet tepkisi
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile play off yolundaki kader maçına çıkacak Göztepe'ye sadece 750 kişilik yer ayrılması tepkiye yol açtı. Denizlispor yönetiminden 3 bin 600 bilet talebinde bulunan sarı kırmızılılara İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 750 kişilik bilet tahsis edildiği açıklandı.
Karara gerekçe olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle emniyet personeli sayısındaki azalma ve bundan kaynaklanacak güvenlik zaafiyeti gösterilirken, Göztepe yönetimi Denizli Emniyeti'ne başvurarak kararın gözden geçirilmesini istedi. İki kulüp taraftarı arasında hiçbir sorun olmadığını hatırlatan sarı kırmızılılar, "İki hafta önce Eskişehirspor seyircisine 3 bin 600 bilet tahsis edilmişti. Bize de aynı uygulamanın yapılmasını istiyoruz" mesajını verdi.
Diğer yandan Denizlispor yönetiminin Göztepe'ye 3 bin 600 bilet verilmesine sıcak baktığı ve bu konuda emniyetle görüşme halinde olduğu ifade edildi. Yeşil siyahlıların, Denizli'ye gidecek taraftarların dışarda kalması halinde güvenliğin daha zor sağlanacağını ilettiği bildirildi.
Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Göztepeli taraftarlara 3 bin 600 bilet ayrılmaması bizim dışımızda gelişen bir durum. Emniyetin aldığı karara saygı duyoruz" dedi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve "Daha fazla taraftarımızın stada alınması için uğraşıyorum" cümlesini kurdu. Göztepeli ve Denizlisporlu taraftarlar da sosyal medya üzerinden emniyetin kararına tepki gösterdi. İki kulüp taraftarı arasında sorun bulunmadığını dile getiren futbolseverler, futbolun seyirciyle güzel olduğunu, hiçbir şekilde gerginliğe müsade edilmeyeceğini vurguladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246