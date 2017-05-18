Göztepe'de bilet tepkisi

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile play off yolundaki kader maçına çıkacak Göztepe'ye sadece 750 kişilik yer ayrılması tepkiye yol açtı. Denizlispor yönetiminden 3 bin 600 bilet talebinde bulunan sarı kırmızılılara İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 750 kişilik bilet tahsis edildiği açıklandı.

Karara gerekçe olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle emniyet personeli sayısındaki azalma ve bundan kaynaklanacak güvenlik zaafiyeti gösterilirken, Göztepe yönetimi Denizli Emniyeti'ne başvurarak kararın gözden geçirilmesini istedi. İki kulüp taraftarı arasında hiçbir sorun olmadığını hatırlatan sarı kırmızılılar, "İki hafta önce Eskişehirspor seyircisine 3 bin 600 bilet tahsis edilmişti. Bize de aynı uygulamanın yapılmasını istiyoruz" mesajını verdi.

Diğer yandan Denizlispor yönetiminin Göztepe'ye 3 bin 600 bilet verilmesine sıcak baktığı ve bu konuda emniyetle görüşme halinde olduğu ifade edildi. Yeşil siyahlıların, Denizli'ye gidecek taraftarların dışarda kalması halinde güvenliğin daha zor sağlanacağını ilettiği bildirildi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Göztepeli taraftarlara 3 bin 600 bilet ayrılmaması bizim dışımızda gelişen bir durum. Emniyetin aldığı karara saygı duyoruz" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve "Daha fazla taraftarımızın stada alınması için uğraşıyorum" cümlesini kurdu. Göztepeli ve Denizlisporlu taraftarlar da sosyal medya üzerinden emniyetin kararına tepki gösterdi. İki kulüp taraftarı arasında sorun bulunmadığını dile getiren futbolseverler, futbolun seyirciyle güzel olduğunu, hiçbir şekilde gerginliğe müsade edilmeyeceğini vurguladı.