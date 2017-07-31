Göztepe'de Beto imzaladı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Sporting Lizbon'un kalecisi Beto Pimparel'in işini bitirdi. İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki file bekçisi ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Futbola Sporting'in altyapısında başlayan tecrübeli eldiven kariyerine birçok kupa sığdırdı. 2009-2010 sezonunda Porto'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Beto, yine Porto'da iki yıl lig ve kupada mutlu sona ulaştı.Ardından Rumen temsilcisi Cluj'a geçen uste eldiven, burada 2011-2012'de şampiyonluk sevincini tattı. Cluj macerasını noktalayıp Sevilla'nın yolunu tutan Beto, İspanyol ekibinde 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmayı başardı. Son olarak 2017 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Portekiz Milli Takım kadrosunda yer alan Beto'nun kariyerinde 2'si dünya kupası olmak üzere 11 milli maç tecrübesi bulunuyor.



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