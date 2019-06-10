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Göztepe'de Berkan kalacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de son hafta kümede kalarak zorlu bir sezonu geride bırakan Göztepe iç transferde ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi mayıs ayı sonunda biten sol bek Berkan Emir'le...

Göztepe'de Berkan kalacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()-

SPOR Toto Süper Lig'de son hafta kümede kalarak zorlu bir sezonu geride bırakan Göztepe iç transferde ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi mayıs ayı sonunda biten sol bek Berkan Emir'le yeniden anlaşma sağlanacağı kaydedildi. Özellikle Adama Traore ve Lumor Agbenyenu'nun sakatlıkları yüzünden forma giymediği dönemlerde istikrarlı bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcunun 1 sezon daha Göztepe'de forma giymesine sıcak bakıldığı vurgulandı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da Berkan'ın kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi.
İç transferde birçok yabancı futbolcusuyla yolları ayırmaya hazırlanan Göz-Göz'e Arjantinli Grillo'dan müjdeli haber geldi. Bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2020 yılına kadar süren 26 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönmek istediği bildirildi. Yönetimin de Arjantin'de kulüplerle görüşen futbolcuya kolaylık sağlayacağı belirtildi. Grillo'yu gönderip önemli bir yükten kurtulmayı amaçlayan Göztepe, Gouffran, Ghilas, Kadu, Traore, Borges, Agbenyenu gibi yabancılarla yollarını ayırmak istiyor.

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