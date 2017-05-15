Göztepe'de bayram var

TFF 1'inci Lig'de önceki hafta Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-5 mağlup ederek yeniden play off hattına yükselen Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor'u evinde 4-1 yenerek, bitime 1 hafta kala ilk 6 için büyük avantaj yakaldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, üst üste çok kritik 2 maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek coşkunun süreceğini söyledi.Maçtan sonra konuşan Vural, "Cumartesi günü Denizlispor deplasmanından alacağımız 1 puan bile bizi hedefe götürecek. Hepimizin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı. Futbolcularım yenik duruma düşmesine rağmen pes etmedi. Artık son viraja girdik" dedi. Takımı haftalardır yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Sepil ve yöneticiler de maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarlarla galibiyeti kutlayan Baxkan Sepil, sezon bitene kadar futbolcuların ve teknik ekibin yanında olacağını söyledi.GOL ŞOV YAPTILARMersin İdmanyurdu ve Samsunspor galibiyetleriyle play off yolunda avantajı eline geçiren Göztepe, son 2 haftada gol şov yaptı. Mersin İdmanyurdu'na 6, Samsunspor'a da 4 gol atan futbolcular tribünlere resital sundu. Gol sayısını 54'e çıkaran sarı kırmızılılar 62 gollü Eskişehirspor'un ardından en skorer ikinci takım unvanını eline geçirdi. Göztepe'de son iki haftada Tayfur 3, Umut 2, Jahovic, Halil, Segbefia, Emre Aygün ve Gosso da 1'er golle takıma katkıda bulundu.GOSSO İLK YAŞADIGöztepe kaptanı Gosso, 4-1 kazandıkları Samsunspor maçında bir ilke imza attı. Futbol yaşantısını 2011'den bu yana Türkiye'de sürdüren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 83'üncü dakikada ağları sarsarak Türkiye'deki ilk golünü kaydetti. Göztepe'den önce Orduspor, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği'nde top koşturan 34 yaşındaki futbolcu, ülkemizde bugüne dek gol sevinci yaşayamamıştı. Takım arkadaşları golünden sonra Gosso'yu omuzlara aldı.SERİ GELDİGöztepe, bu sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste iki maç kazanmayı başardı. Geçen hafta Mersin İdmanyurdu engelini aşan sarı kırmızılılar Samsunspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı. İlk yarıda 4 ve 5. haftalarda Şanlıurfaspor, Manisaspor; 7 ve 8. haftalarda Ümraniyespor, Eskişehirspor; 15 ve 16. haftalarda ise Mersin İdmanyurdu, Samsunspor müsabakalarını üst üste kayıpsız geçen Göztepe'nin hasreti bitmiş oldu. Göztepe, ikinci devrede kazandığı Altınordu, Manisaspor, Giresunspor ve Adana Demirspor müsabakalarından sonraki haftada hep puan kaybetmişti.