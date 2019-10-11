Göztepe'de Alpaslan'ın ay-yıldız hayali

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Süper Lig'de son maçta evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek çıkışını sürdüren Göztepe, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken, stoperde görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takıma hayat veren Alpaslan Öztürk, ay-yıldızlı kadro hayalleri kuruyor.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan gurbetçi futbolcu Alpaslan, hedefinin A Milli Takım'a gitmek olduğunu söyledi. Her Türk futbolcusu gibi ay-yıldız hayali olduğunun altını çizen Alpaslan, "A Milli Takım'da çok kaliteli oyuncular var. Her Türk futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim A Milli formayı giymek. Hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

İyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Alpaslan Öztürk, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak takıma katılan arkadaşlar kısa sürede adapte oldu. Hem enerjileri hem de deneyimleri oldukça üst seviyede. Onların gelişi ve takımın oturmasıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladık. Milli aranın ardından çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Ligin en az gol yiyen takımı oldukları için çok mutlu olduklarını belirten deneyimli futbolcu, "Ligimizde çok önemli futbolcular var. Ancak top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor. Bu başarı tüm takımın. Çünkü bu durumu idmanlarda takım olarak çalışıyoruz. Özellikle defans veya kaleci değil, takım olarak bu istatistiğe imza attık" diye konuştu.

Göztepe formasıyla 5 farklı karşılaşmada gol attığını takımın bu maçlarda hiç puan kaybetmediğini belirten Alpaslan, "Bu çok güzel ve gurur verici bir istatistik. Ancak kimin gol attığını bir önemi yok. Kim atarsa atsın puan takıma yazılıyor. İnşallah bu istatistik devam eder" ifadelerini kullandı. Gol sevinçlerinde ikiz kızlarının taklidini yapmaya çalıştığını belirten oyuncu şu şekilde devam etti:

"İkiz kızlarım var. Genelde izin günlerinde görüşüyoruz. Maçlarımı izledikleri için attığım gollerden sonra onları taklit etmeye çalışıyorum. İzlediklerinde anneleri onları kamerayla çekiyor. Sonra o görüntüleri izlediğimde aynı hareketleri yaptığımızı görünce mutlu oluyorum."

NAPOLEONİ: İYİ DURUMDAYIZ

Göztepe'ye transfer sezonunun son gününde Başakşehir'den gelip geçen hafta 2 gol birden atan Napoleoni, iyi bir noktada olduklarını söyledi. İtalyan golcü, "Göztepe'ye gelmekten dolayı çok mutluyum. Ayrıca geçen hafta da gollerimle takımıma yardım ettim. Son haftalarda hem iç sahada hem deplasmanda puan almamız çok mutluluk verici. İyi bir durumdayız ve kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp ligi en iyi yerde noktalamak istiyoruz" diye konuştu. Golden sonra taraftarlara tek tek sarılmak istediğini söyleyen Napoleoni, "Taraftarımız iç sahada bize muhteşem destek veriyor. Attığım golü de onlarla beraber kutladık. Tek tek hepsine sarılıp gol sevincini yaşamak isterdim. Bize verdikleri destek çok önemli. Saha içinde bize büyük bir güç veriyorlar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alpaslan Öztürk ile röportaj

- Stefano Napoleoni ile röportaj

- Göztepe idmanından detay görüntüler

Haber: Onur ATIŞ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()



