Göztepe'de 3'üncülük üzüntüsü

TÜRKİYE 1'inci Lig'de pazar günü Şanlıurfaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'un maçlarını kazanmasıyla 2'nci sıradan 3'üncülüğe düşmenin üzüntüsünü yaşadı.İkinci yarıda 5 haftada 9 puan kaybeden sarı kırmızılı takım, lider Evkur Yeni Malatyaspor'un 3, ikinci Sivasspor'un da 1 puan gerisine düştü. Göztepe sezonun ikinci devresinde sadece 1 galibiyet alırken Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor ise 3'er galibiyet elde ederek zirve yarışında avantaj yakaladı.Cumartesi günü evinde Manisaspor ile karşılaşacak Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk, puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını ifade ederek futbolcularını uyardı.Süper Lig yarışında ayakta kalacaklarını belirten Okan Buruk, "Manisaspor çok iyi bir takım, flaş skorlar aldı. İkinci yarıda evimizde hiç kazanamadık. Ancak bu kez galip geleceğiz" dedi. Sakatlığı süren sağ bek Fuchs'un bu hafta da forma giyemeyeceği Göztepe'de forvet Sinan ise cezalı duruma düştü.