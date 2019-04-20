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Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR, () Hamza Hamzaoğlu: "Taktik disipline bağlı kaldık" Tamer Tuna: "Bedel ödüyoruz" Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Göztepe sahasında B.B...

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Hamza Hamzaoğlu: "Taktik disipline bağlı kaldık"

Tamer Tuna: "Bedel ödüyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Göztepe sahasında B.B Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın her iki takım açısından  zor geçtiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hem Göztepe'nin hem de bizim kazanmamız gereken maçtı. Amacımız Göztepe'yi önce durdurmak ardından pozisyon yakalayabilirsek galibiyetle ayrılmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Futbolcularım taktik disipline bağlı kaldı. Savaştılar, zaman zaman iyi işler çıkardık. Ondan önemlisi kalemizi, alanlarımızı savunduk. Göztepe'ye bundan sonraki haftalar için başarılar diliyorum. Zor 5 final maçımız kaldı. Sevincini 2 gün yaşadıktan sonra diğer karşılaşmamıza odaklanacağız" dedi. 
Hamzaoğlu, maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Göztepe kalecisi Beto'ya sarılarak tecrübeli eldiveni teselli etti. Hamzaoğlu bu konuda şu açıklamayı yaptı, "Kimse evinde mağlubiyet almak istemez. Bir an önce Göztepeli futbolcuların başlarını yukarıya kaldırması gerekir. Kendisine onu söyledim" dedi.  
TAMER TUNA: "BEDEL ÖDÜYORUZ"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, BB Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Bedel ödüyoruz" dedi. Göreve geldiğinden beri Göztepe ile sahaya çıktığı 6 maçı da kazanamayan Tuna, "Hayalimiz vardı. Üreten, pozisyon bulan, gol sorununu çözen bir takım istedik. Büyük bir bedel ödüyoruz. Başkan Mehmet Sepil, ben, taraftar bedel ödüyoruz. En önemlisi Göztepe bedel ödüyor. 5 yıllık yapılandırmamızda Süper Lig'de iyi işler gerçekleştireceğimizi düşünürken bu duruma düştük. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tabi ki isyanlar var. Benim Göztepe ile uzun vadeli mukavelem var. Ben, Göztepe nerede olursa olsun burada kalacağım. Rakiplerimiz Akhisarspor ve Erzurumspor'a sahamızda aldığımız mağlubiyetler bu bedelin ağır bir yükü. Bazen oyuncularda akıl, zihin tutulması olabiliyor. İniş çıkışlar, istikrar yakalanamamış olması o isyanı gerçekleştirememe bu bedelleri ödetiyor. Bu yapılanmamız sürecek. Ben bu yapılanmaya inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları
- Tamer Tuna'nın açıklamaları

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Davut CAN / İZMİR, ()

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