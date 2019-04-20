Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Poko (xx), Reis (x), Berkan (x), Agbenyenu (x), Borges (x), Castro (x), Gouffran (x) (Dk. 46 Yasin) (Dk. 51 Jerome x), Tayfur (x) (Dk. 73 Ngando x), Serdar (xx), Deniz (xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xxx) - Tolga (xx), Kanstrup (xxx), Leo (xxx), Hakan (xxx), Taylan (xxx), İbrahim (xxx) (Dk. 77 Kone x), Obertan (xxxx), Sunu (xx) (Dk. 63 Suck xx), Emrah (xxx), Eduok (xx) (Dk. 89 Tshabalala)

GOL: Dk. 25 Taylan (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Hakan, İbrahim Eduok (BB Erzurumspor) - Reis, Jerome (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, en önemli rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde tek golle mağlup olarak ateşe düştü: 0-1. Geçen hafta Akhisarspor’u mağlup eden Erzurumspor’u galibiyete taşıyan golü 25'inci dakikada Taylan kaydetti. Erzurumspor bu sonuçla puanını 28’e yükseltip Göztepe’nin üzerine çıktı. Göz-Göz ise üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı, 16'ncı sıraya geriledi.

9'uncu dakikada ilk tehlikeli atağı Erzurumspor geliştirdi. Emrah’ın sağdan kullandığı kornerde, Leo arka direkte kafayı vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

15'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Obertan’ın şutu Beto’dan döndü. Pozisyonu takip eden Sunu bu kez kaleyi yokladı. Açıyı kapatan Beto topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada Serdar’ın sağ kanattan yaptığı ortada Tayfur penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip yerden vurdu. Ancak meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

25'inci dakikada konuk Erzurumspor öne geçti. Emrah’ın ortasında bomboş pozisyonda kafayı vuran Taylan fileleri sarstı: 0-1.

42'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Tayfur’un ortasında Castro kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

47'nci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Yasin’in kullandığı frikikte top çataldan döndü, Erzurumspor savunması topu kornere attı.

58'inci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Castro’nun pasında ceza sahasına giren Deniz karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu, kaleci Sehic topu son anda çeldi.

65'inci dakikada Taylan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Beto direğin dibinden topu kornere tokatladı.

84'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Serdar şutunu çekti. Savunmadan seken top kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında B.B Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.

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