Göztepe - Bursaspor: 2-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Sabri (xx), Kosanovic (xx), Reis (xxx), Leo (xxx), Ngando (xx) (Dk. 72 Selçuk xx), Poko (xxx), Castro (xxx), Halil (xx) (Dk. 88 Enes), Gouffran (xx), Ghilas (xxx) (Dk. 69 Tayfur xxx)

BURSASPOR: Harun (x) - Barış (xx), Ertuğrul (x), Titi (xx), Behich (xx), Agu (x) (Dk. 72 Sow xx), Shehu (x), Furkan (x) (Dk. 55 Emre x), Yusuf (x) (Dk. 84 Grozav), Batalla (x), Stancu (x)

GOLLER: Dk. 51 Ghilas, Dk. 78 Tayfur (Göztepe) - Dk. 87 Sow (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 50 Ertuğrul, Dk. 59 Agu, Dk. 65 Titi, Dk. 82 Behich (Bursaspor), Dk. 79 Tayfur (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe, kötü gidişata Bursaspor önünde dur dedi: 2-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada gol perdesini 51'de Ghilas açarken, 78'de Tayfur sarı-kırmızılıları rahatlattı. Sow 87'de Bursaspor'u umutlandırsa da Göz-Göz galibiyete uzandı. Bu sonuçla 43 puana yükselen İzmir ekibi Avrupa kupalarına katılma yolunda ümitlendi. Bursaspor üst üste 3. maçını kaybedip düşme hattına doğru geriledi.

5'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

26'ncı dakikada Ghilas'ın vuruşunda Bursaspor kalecisi Harun gole izin vermedi.

30'uncu dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51'inci dakikada Göztepe'nin golü geldi. Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Ghilas kafayla fileleri sarstı: 1-0.

63'üncü dakikada Gouffran'ın pasında Ghilas kaleyi yokladı, top auta çıktı.

69'uncu dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Behich'in şutunda top üstten auta çıktı.

78'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Castro'nun pasında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Tayfur plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

87'inci dakikada Bursaspor umutlandı, Sow'un vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları tabelayı değiştirmedi, kazanan taraf Göztepe oldu.

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