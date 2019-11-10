banner314

banner325

Son Dakika

Göztepe - BTC Turk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () GÖZTEPE ATATÜRK’Ü ANDI  Göztepeli futbolcular, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde oynanan Yeni Malatyaspor maçında ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktılar. Sarı-kırmızılılar,...

SPOR 10.11.2019, 15:21
Göztepe - BTC Turk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

GÖZTEPE ATATÜRK’Ü ANDI 
Göztepeli futbolcular, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde oynanan Yeni Malatyaspor maçında ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktılar. Sarı-kırmızılılar, İstiklal Marşı öncesinde ise sahaya çıkarken İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, "Minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartını taşıdı. Bu esnada stat hoparlöründe Atatürk'ün en sevdiği şarkı olan Vardar Ovası çaldı. Skorbordda ise, "Saygı ile anıyoruz ve arıyoruz" yazısı yansıtıldı. Siyah renkli Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giyip Atatürk atkıları takan taraftarlar ise tribünlerde dev boyutta ay-yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleri açtı.
GÖZTEPE'DE PALUT’UN İLK MAÇI 
Göztepe'de istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekibin başında dün ilk kez sahaya çıktı. Daha önce 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Palut aynı zamanda Süper Lig'de de ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı. Maçta esame listesine UEFA Pro Lisans belgesi olmayan Palut'un yerine Antrenör Ersan Parlatan'ın adı teknik direktör olarak yazıldı.
KOMBİNE PROTESTOSU
Göztepeli taraftarlar maç öncesi sezonun ikinci yarısında hizmete girecek kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin cuma  günü açıklanan kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Taraftarlar, "Biletler çok ucuz 5 bin lira yapsana" ve "Müşteri değiliz Göztepeliyiz" tezahüratlarıyla yönetimin belirlediği kombine fiyatlarını protesto etti.
EV SAHİBİNDE EKSİK ÇOK 
Yeni Malatyaspor önünde kritik bir maça çıkan Göztepe'de özellikle orta alanda önemli eksikler vardı. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha oyuncusu Poko maça yetişemezken, Mossoro da Trabzonspor maçında 4 sarı karta ulaştığı için forma giyemedi. Takımda iki oyuncunun dışında Sanneh cezalı, Hakan da sakat olduğu için forma giyemedi. Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gassama ise iyileşerek takıma döndü. Yeni Malatyaspor'da ise cezalı durumda bulunan futbolcular Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç Göztepe'ye karşı forma giyemedi.
İKİ YILDIZ SAHADA 
Göztepe’de yeni teknik direktör İlhan Palut, dün Malatyaspor karşısında iki yıldızını sahaya sürdü. Trabzon maçında sahada yer almayan Serdar ve Napoleoni kanatlardaki görev yerine geri döndü. Palut, iki haftadır 11'de oynayan Halil’i yedek kulübesine çekerken yerine Serdar’a şans verdi. Cezalı Mossoro’nun yerine de Napoleoni ilk 11'e dahil oldu.    
SERGEN YALÇIN CEZALI JAHOVİC İLK KEZ RAKİP
Yeni Malatyaspor'un geçen hafta oynadığı Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçında tribündeydi. Göztepe'nin 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısında formasını terleten ve attığı gollerle takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Adis Jahovic, Yeni Malatya ekibinin kadrosunda eski takımına rakip oldu. Daha önce Konyaspor ile sarı-kırmızılı ekibe karşı Konya'da forma giyen Jahovic, İzmir'de ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına rakip olarak çıktı. Göztepeliler, maç öncesi Jahovic'in adı anons edildiğinde yuhaladı.
STAT YİNE DOLDU 
Göztepe taraftarı Yeni Malatyaspor randevusuna büyük ilgi gösterdi. Hafta içinde satışa çıkan maç biletleri tamamen tükenirken Bornova Stadı'nın tribünleri kritik maçta tamamen doldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor galibiyetinin moraliyle statta atkı, bayrak ve pankartlarla karnaval havası estirdi. Göztepelilerin maç öncesi yeni teknik direktör İlhan Palut ve futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.
GÖZTEPE ÖNDE ÇIKTI
Göztepe ile Yeni Malatyaspor, lig tarihinde 15. randevularına çıktı. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda İzmir ekibi rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 müsabakada da gülen taraf çıkmadı. Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:53
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Galatasaray 11 19
5. Malatyaspor 10 17
6. Trabzonspor 10 16
7. Başakşehir 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Konyaspor 11 13
12. Kasımpaşa 11 12
13. Göztepe 10 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Akhisar Bld.Spor 11 18
4. Erzurum BB 11 18
5. Ümraniye 10 17
6. Balıkesirspor 10 17
7. Menemen Belediyespor 11 17
8. Bursaspor 10 16
9. Altay 11 15
10. Keçiörengücü 10 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 11 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. Bournemouth 12 16
8. Brighton 11 15
9. Burnley 12 15
10. Crystal Palace 12 15
11. Newcastle 12 15
12. Tottenham 12 14
13. Everton 12 14
14. M. United 11 13
15. Wolverhampton 11 13
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Real Sociedad 13 23
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 13 20
7. Valencia 13 20
8. Getafe 12 19
9. Villarreal 12 18
10. Osasuna 12 18
11. Athletic Bilbao 12 17
12. Levante 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Real Betis 12 13
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6