Göztepe-Boluspor maçından notlar

Onur ATIŞ/İZMİR, () - Göztepe-Boluspor 1. Lig Play-Off yarı final karşılaşmasına İzmirliler büyük ilgi gösterdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Aydın Vali yardımcısı Mustafa Ayhan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Yeni İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürü Nüammer Uslu ve çok sayıda milletvekili tribünde yer aldı.

Göztepeli ünlü tiyatro oyuncusu da Rıza Kocaoğlu Bolu maçında yine sahnedeydi. Göztepe’nin kritik maçlarında tribündeki yerini alan Rıza Kocaoğlu maç öncesinde sete çıkarak taraftarları coşturdu. Göztepeli taraftarlar da Boluspor karşılaşmasında Bornova Stadı’nı tıklım tıklım doldurdu. 5 bini aşkın sarı-kırmızılı futbolsever tribün şovlarla geceye renk attı. Yaklaşık 350 Bolusporlu futbolsever de kale arkalarından takımını destekledi. Göztepeliler karşılaşma öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepeli taraftarlar konfeti şov yaptı. Ancak Hakem Bülent Yıldırım, zeminin temizlenmesini isterken, müsabaka 5 dakika geç başladı.

Göztepeli taraftarlar, 29 Mayıs Pazartesi günü Bolu’da oynanacak olan deplasman maçı biletlerini de tüketti. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak olan zorlu maç için sarı-kırmızılı ekibe ev sahibi yönetim 428 kişilik kontenjan alınırken bu biletler de yarım saatte tükendi. Rövanş maçı yine aynı saatte 21.30’da oynanacak.

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin son haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor maçının on birini bozmayıp Boluspor karşısına çıktı. Göz-Göz’de sakatlıkları süren sağ bek Fuchs ile Almanya’ya kasığından ameliyat olmaya giden orta saha Hakan kafilede yer almadı.