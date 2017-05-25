Göztepe-Boluspor maçından notlar (2)

MAÇ SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde Boluspor’u 2-0’lık skorla geçip pazartesi günü oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Göztepeli futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından tribünlere koşan sarı-kırmızılılar taraftarla İsyan Marşı’nı söyledi. Galibiyetin mutluluğunu doyasıya yaşayan futbolseverler maç içinde tartışan Canberk ve Tayfur’u el ele tribünlere davet etti. Taraftarını çağrısıyla el ele tribünlere gelen iki oyuncu sarılıp barıştı. Göztepeliler Teknik Direktör Yılmaz Vural’a da büyük sevgi gösterilerinde bulunurken, deneyimli teknik adam yumruk şovla karşılaşmayı izleyenleri coşturdu. Büyük bir heyecanla müsabakayı izleyen Başkan Mehmet Sepil ve yöneticiler de sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.