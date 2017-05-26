Göztepe-Boluspor  maçı soyunma odaları

Onur ATIŞ/İZMİR, () - Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, farklı kazanacakları maçı 2-0 galip bitirdiklerini söyledi. Maç içinde futbolcularının geriye yaslanmalarını eleştiren Vural, “1-0 öne geçtikten sonra defansı düşünmek gardımızı düşürdü. Ardından Umut ikinci golü atınca rahatladık. Gosso’nun sakatlanıp oyundan çıkması da planlarımızı bozdu, orta sahaya stoper Lokman’ı aldım. Net olarak 9 pozisyon bulduk, kalemizde sadece 2 pozisyon verdik. Çok avantajlı bir skor elde ettik. Bolu’da 1 gol atarsak turun kapısını açarız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mersin İdman Yurdu maçından sonra futbolcularımız oyun anlayışımıza tam zamanında adapte oldu. En önemli zamanda formumuzu yakaladık. Herkes fedakarca mücadele etti. Bu takım Süper Lig çıkacak. 4 gün sonra rövanşa gideceğiz. Çok çalışacağız” diye konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, 2-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Gereğinde fazla stres yaptıklarını belirten Çapa, “İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Beklemediğimiz bir mağlubiyetle İzmir’den ayrılıyoruz. İlk yarıda çok net 2 pozisyon bulduk. İkinci devre daha derli toplu oynadık. Panik yapmadan, iyi bir şekilde oyunu domine etmeye çalıştık. Defansif futbolcularımız esas kendi görevlerini bırakıp ofansa katkı koymaya çalıştılar. Pazartesi günü rövanşa çıkacağız. Umudumuzu kaybetmedik. Kendi taraftarımız önünde galip geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.