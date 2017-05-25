Göztepe-Boluspor: 2-0

Onur ATIŞ/İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Alparslan Dedeş (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

GÖZTEPE: Günay (xxx)- Tanu (xx), Emrecan (xxx), Schwechlen (xx), Canberk (xx), Tayfur (xxx), Gosso (x) (Dk. 44 Lokman xx), Sgbefia (xxx), Halil (xxx) (Dk. 90 Kobakhidze), Umut (xxxx) (Dk. 84 Murat), Jahovic (xx)

BOLUSPOR: Melih (x)-Ramazan (xx), Özgür (xx), Guido (x) (Dk. 80 Musa x), Andre Santos (xx), Cengiz (xx), Alim (x), Nurullah (x), Yusuf Emre (x) (Dk. 80 Abdulkadir), Akabueze (xx), Poepon (x)

GOLLER: Dk. 39 ve Dk. 73 Umut (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ramazan, Özgür, Andre Santos (Boluspor), Emrecan, Jahovic (Göztepe)



TFF 1. Lig Play-Off yarı finali ilk karşılaşmasında Boluspor’u konuk eden Göztepe rakibini her iki yarıda da bulduğu gollerle 2-0 yenerek final kapısını araladı. Sarı-kırmızılılara kritik galibiyeti getiren golleri 39 ve 73. dakikalarda Umut atarken, 71. dakikada Göztepe’de Tayfur’un bir şutu da direkten döndü. Boluspor karşısında büyük avantaj yakalayan İzmir ekibi rakibi ile 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

9. dakikada Santos’un pasında topla buluşan Özgür, ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi, meşin yuvarlak kaleci Günay’ın kontrolünde yandan auta çıktı.

19. dakikada Canberk’in pasında ceza alanı dışından topu kaleye gönderen Segbefia’nın şutunu kaleci Melih iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

21. dakikada Tayfur’un arapasında Jahovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Melih yine gole izin vermedi.

37. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Andre Santos’la verkaca giren Akabueze ceza yayının üzerinden vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.

39. dakikada Göztepe golü buldu. Sağdan Tanju’nun ortaladığı topa Umut altıpas üzerinden kafayı çaktı: 1-0.

51. dakikada Poepon’un ceza yayı üzerinden çektiği şut Emrecan’a çarpıp kornere çıktı.

59. dakikada Tanju’dan kaptığı topla Göztepe kalesine yönelen Andre Santos sol çaprazdan şutunu çekti. İyi yer tutan Günay mutlak golü önledi.

66. dakikada Özgür ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Günay’ın bakışları arasında yandan oyun alanını terk etti.

71. dakikada soldan Halil ortaladı, Tayfur’un gelişine şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Jahovic’in pasında kaleci Melih ile karşı karşıya kalan Umut plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Jahovic’in yerden vuruşunda kaleci Melih topu köşeden aldı.