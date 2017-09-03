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Göztepe, Beto'yu çok sevdi

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan ve oynadığı pozitif futbolla camiasına umut veren Göztepe'nin, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından kadrosuna kattığı 35 yaşındaki kaleci Beto, sahadaki performansı hem de saha dışındaki...

Göztepe, Beto'yu çok sevdi
SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan ve oynadığı pozitif futbolla camiasına umut veren Göztepe'nin, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından kadrosuna kattığı 35 yaşındaki kaleci Beto, sahadaki performansı hem de saha dışındaki davranışlarıyla taraftarların beğenisini topladı.
Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Beto, Portekiz Milli Takım kampında da Göztepe'yi dünyaya tanıttı. Beto'nun, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya instagram canlı yayınında 'Göz Göz Göztepe' tezahüratını yaptırması üzerine Başkan Mehmet Sepil kendisine övgüler yağdırdı. Başkan Mehmet Sepil, Beto'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu ifade ederken, şöyle dedi:
"Kalecimiz çok kısa zamanda takıma uyum sağladı ve kalitesini gösterdi. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya tezahürat yaptırması hepimizi mutlu etti. Beto hemen Göztepeli oldu, burayı çok sevdi."
Son Trabzonspor maçından önce ısınma hareketleri yaparken kasığından sakatlanan ve mücadelede görev alamayan tecrübeli eldivenin tamamen iyileştiği ifade edildi. Portekiz'in Faroe Adaları ile oynadığı Dünya Kupası Eleme Grubu maçında yedek bekleyen Beto'nun, Osmanlıspor karşılaşmasında kaleyi koruyacağı açıklandı.

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