Göztepe-Beşiktaş Mogaz: 31-31

Onur ATIŞ/İZMİR, () - HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2. tur D Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibiyle 31-31 berabere kalarak turnuvadan elendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya çok hızlı başlayan Göz-Göz, ilk 10 dakikayı 10-7 üstünlükle geçerken, toparlanan Beşiktaş durumu 10-10'a getirdi ve ilk molaya eşitlikle girildi. Ardından baskısını artıran siyah-beyazlılar devreyi 16-14 galip bitirmeyi başardı.
İkinci yarıda Beşiktaş Mogaz kalesine yüklenen Uçan Adamlar üst üste 4 hücumdan eli boş dönünce fark açıldı. Etkili ataklarla Göztepe kalesine yüklenen Beşiktaş Mogaz 26-21'lik avantajı yakalayan taraf oldu. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Göz-Göz son 15 saniyeye 31-31'lik beraberlikle girdi. Ancak golü atamayan Göztepe istediği skoru alamadı ve grubu 3. sırada tamamladı. İstanbul temsilcisi ise gruptan lider çıktı.
Bu arada Göztepeli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.
Onur ATIŞ/İZMİR, () - HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2. tur D Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibiyle 31-31 berabere kalarak turnuvadan elendi.