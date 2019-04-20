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Göztepe - B.B. Erzurumspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig’de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden BB Erzurumspor’u konuk eden Göztepe’de kanat oyuncusu Halil Akbunar ve orta saha Alpaslan Öztürk’e af çıkmadı. Akhisarspor’la...

Göztepe - B.B. Erzurumspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden BB Erzurumspor’u konuk eden Göztepe’de kanat oyuncusu Halil Akbunar ve orta saha Alpaslan Öztürk’e af çıkmadı. Akhisarspor’la 2 hafta önce oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ardından taraftarlarla arbede yaşayan iki oyuncu 28'inci haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmemişti. Futbolseverlerin davacı olduğu ve sosyal medyada ağır eleştiriler yönelttiği iki futbolcu, Rizespor müsabakasının ardından Erzurumspor sınavında da 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.
POKO SAĞ BEK POZİSYONUNDA
Ev sahibi Göztepe, Erzurumspor maçına oldukça eksik bir kadroyla çıktı. Sarı-kırmızılılarda Halil ve Alpaslan’ın yanı sıra kart cezalısı Titi, sakatlıkları bulunan Kadu, Gassama, Ghilas, Grillo, Atakan ile Hakan Çinemre mücadelede forma giyemedi. Teknik direktör Tamer Tuna, orta sahada görev alan Poko’yu bu maçta sağ bek pozisyonunda oynatırken, esas bölgesi sol bek olan Berkan savunmanın göbeğinde forma giydi. Tuna, Tayfur’u sağ kanatta değerlendirip Gouffran’ı forvet arkasında oynattı. Göz-Göz’de tecrübeli futbolcular Yasin ile Jerome yedek soyundu.
BORNOVA STADI TIKLIM TIKLIM
Ateş hattından kurtulmak için mücadele eden Göztepe ve Erzurumspor’un taraftarları en kritik dönemde takımlarını yalnız bırakmadı. Göztepeli taraftarlar Bornova Stadı’nı tıklım tıklım doldurdu. Maçtan önce tüm oyunculara sevgi gösterilerinde bulunan sarı-kırmızılılar pankart, flama ve atkılarla görsel şov yaptı. Erzurumspor’a gönül verenler de kale arkasında takımlarını destekledi. Bir dönem
ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU
Göztepe formasını terleten Leo, Samed Ali, Lokman, Hakan Aslan ve Serkan Kurtuluş eski takımlarına karşı rakip oldu. Leo ve Hakan sahaya ilk 11'de çıkarken, Samed, Lokman ile Serkan kulübede şans bekledi.

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