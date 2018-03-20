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Göztepe Başkanı Sepil, Tuna ile sözleşme yenilemek istiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör...

Göztepe Başkanı Sepil, Tuna ile sözleşme yenilemek istiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla masaya oturmaya başladı. Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapan Tuna'nın performansından memnun olan Mehmet Sepil'in genç teknik adamla sözleşme uzatmak istediği bildirildi. Yapılan görüşmede Sepil, Tamer Tuna'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti. 
Tamer Tuna yaptığı açıklamada, başkan Sepil'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik" diye konuştu. Sepil'in kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediğini doğrulayan Tuna, "Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece dedikodu" dedi. Tamer Tuna ile ilk teması gerçekleştiren Sepil'in, 1 hafta içinde sözleşmesi sezon sonu bitecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju'yla da masaya oturacağı bildirildi.

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