Göztepe Başkanı Sepil: "Hayal ettiğimiz yerdeyiz"

TÜRKİYE 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla lider tamamlayan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, takımının beklentileri karşıladığını söyledi.

Geçen sezon yaşanan başarısızlığın herkese ders olduğunu belirten Başkan Sepil, "Bu sezon taraftarıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle ve futbolcularıyla istekli, canlı bir Göztepe gördük. Bunun sonucunda liderliği aldık. Hayal ettiğimiz yerdeyiz. Geçmiş senelerden çok daha fazla sorumluluk almayı bildik. Ben de başkan olarak hatalarımdan ders çıkarıyorum, yeni şeyler öğreniyorum" dedi.

Henüz ligin yarısını tamamladıklarını belirten Başkan Mehmet Sepil, en büyük düşmanlarının rehavet ve telaş olacağını söyledi. Ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini ifade eden Başkan Sepil, şöyle devam etti:

"Önümüzde 18 karşılaşma var ve hepsi de oldukça çetin geçecek. Şampiyon olmak için birçok dinamiğin bir araya gelmesi gerekiyor. İzmir'le bütünleşmemiz şart. Tüm kentin dinamikleri doğru çalışırsa, İzmir'in Süper Lig hasreti sona erer. Ligimizdeki ilk 6 takımın 5'i şehir takımı. İzmir'de birden çok kulüp ver ancak şu an Göztepe zirvede. İzmir de bizi desteklerse başarı gelecek."

Ara transferi de değerlendiren Başkan Sepil, "Devre arasında kadroda büyük değişimlere gidilmeyecek. Radikal kararlar almanın bir yararı yok" diye konuştu. "Mutlaka takviye yapacağız ama gelecek futbolcuların direkt takımımıza faydalı olması lazım" diyen Başkan Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon da devrede kadroda oynama yapmak zorunda kaldık. Bazı futbolcuların kulüple arası bozuldu ve iyi performans sergileyemedi. Bu sezon böyle bir problemimiz yok."

Başkan Sepil, gönderilmesi gündeme gelen Kone ve Gökhan Karadeniz hakkında da şunları söyledi:

"Gökhan, Göztepeli duruşunu en iyi yansıtan isimlerden. Sadece forma şansı bulamıyor. Konuyu teknik direktör Okan Buruk'la da görüştü. Önce kulübün menfaatleri ardından oyuncunun çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz. Ancak ikiliyi bonservisleriyle değil kiralık olarak vermeyi düşünebiliriz."

MURAT AKIN MÜJDESİ

Başkan Mehmet Sepil, gündemlerindeki İsviçre'nin FC Will takımında görev yapan orta saha oyuncusu Murat Akın ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Murat'ı sezon başında da çok istediklerini, ancak maddi olarak oyuncuyla anlaşamadıklarını belirten Başkan Sepil, "Murat çok deneyimli bir oyuncu. Kendisiyle yapılan görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Murat'ın yanı sıra bazı futbolcularla da görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Mehmet Sepil, "Şu anda başka anlaştığımız biri yok. Sadece Murat'ı kadromuza kattık" diye konuştu.

2017 TESİSLEŞME YILI OLACAK

Başkan Sepil; Göztepeliler'in yıllardır beklediği stat, tesis ve salon çalışmalarında önemli mesafelerin katedildiğini dile getirdi. Kulübün 90 yılı aşkın bir süredir stat hasreti çektiğini belirten Başkan Sepil, bu konuda şunları söyledi:

"Ocak ayında stadımızın inşaatının başlama tarihini net olarak açıklayacağım. İhalenin yapım sürecine çok yaklaştık. Hayatımın önemli bir bölümünü stat projesi için İstanbul'da geçiriyorum. Menderes Tekeli'de de tesisleşme için önemli adımlar atıldı. Mart ayında Menderes Belediyesi araziyi bize teslim edecek. Bir takım devlet daireleri ile tesisin tabupusu ve iskanıyla ilgili temaslarımız sürüyor. Salonumuz da 2017 yılı içinde netleşecek."

KUPADA RAKİP MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda 6 puanla 2'nci sırada yer alan 1'inci Lig'in lideri Göztepe, yarın 4'üncü hafta maçında Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 50 TL, numaralı 20 TL ve maraton 10 TL olarak belirlendi. Medipol Başakşehir ile oynadıkları ilk maçı deplasmanda 6-2 kaybeden Göztepe'nin yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkabileceği belirtildi.