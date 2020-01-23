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Göztepe Başkanı Sepil: "95 yıllık beklenti bitiyor"

SPOR 23.01.2020, 15:25
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Göztepe Başkanı Sepil: "95 yıllık beklenti bitiyor"

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SÜPER Lig'de pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini o nedenle çok heyecanlı olduklarını söyledi. Kavuşmak için saatleri saydıkları yeni statta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sepil, "Müsabakaya yaklaşık 72 saat kaldı. Çok işimiz var, stat oynamaya hazırsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar o günün güzel geçmesi gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz" dedi.
Sepil, statların sadece maç günleri kullanılacak yerler olmaması gerektiğini belirterek, "Biz böyle bir yer yaptık. Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz. Çok güzel bir açılış töreni yapacağız ama tesis bittiği zaman. Güzel sürprizlerimiz de olacak. Şimdilik stat kısmını açıyoruz, bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımına açacağız" ifadelerine yer verdi.
Stadın işletmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sepil, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla tesisin nasıl işletileceğine karar vereceklerini söyledi.
SEPİL'DEN TEŞEKKÜR
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, stadı yaparken kulübün maddi imkanlarını da seferber ettiklerini, stadın inşaatına emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte görev yapan Gençlik ve Spor Bakanları ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür ederek, İzmir Büyükşehir, Konak ve Karabağlar Belediyesi'nin de stadı maç gününe hazır hale getirmek için destek verdiğini söyledi.
KAPASİTE 25 BİN OLACAK
Kale arkasında ayakta seyirci uygulamasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından talimat değişikliğiyle artık uygulanabileceğini hatırlatan Mehmet Sepil, "Biz bunu Beşiktaş maçına yapma riskini almadık. Bundan sonraki maçlarda uygulamayı düşünüyoruz. Kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. her koltuğa 2 kişinin geleceği bir düzenlemeyle kapasitemiz 25 bin olacak. Karşı tarafı da yaparsak 30 bin oluyor" diye konuştu.
TUGAY'A TEPKİ
Sepil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "Karşıyaka'ya bir stat yapılacaksa Göztepe Stadı gibi olmasın. Stadın mimari görüntüsü bir kent için uygunsuz ve çok rahatsız edici" açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine, bu tür açıklamalar için çok üzüldüğünü belirterek, "Bu halen İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum. Karşıyakalılar kadar ben de üzgünüm. Karşıyaka'nın stadının olması için bir kulüp başkanı ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım" dedi.
TORBALI'DAN VAZGEÇTİ
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yapmayı planladıkları altyapı tesisinde Torbalı'daki araziden vazgeçtiklerini söyledi. Torbalı'da yapmayı planladıkları altyapı tesisi arazisinin kendilerine tahsisinin Torbalı Belediyesi tarafından iptal edilmesinden sonra yeni bir karar aldıklarını kaydeden Sepil, "Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Biz istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz. İzmir'de değişik yerler bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mehmet Sepil'in açıklamaları
- Sepil'den ve Gürsel Aksel Spor ve Saglıklı Yaşam Merkezi'nde detay görüntüler
HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Melis KARAKUZULU / İZMİR, () ( )

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