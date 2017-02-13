Göztepe-Balıkesirspor maçının soyunma odaları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()-

BURUK: DOĞRU OYNAMADIK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Okan Buruk, Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalarak liderliği kaçırdıkları maç sonrası doğru oynamadıklarını söyleyerek maçın son bölümlerinde defans oyuncularının öne çıkmasını eleştirdi. Buruk, iç sahada önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Pazartesi maçları daha zor ve stresli oluyor. Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk. Maçın 5-10 dakikasında daha iyiydik. İlk yarının sonuna kadar 3-4 pozisyon bulduk, penaltı bulduk ama topa sahip olan rakibimizdi. Oyunu istediğimiz gibi yönetemedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, golü de bulduk. Rakibimizin açık oynadığını ve pozisyon vereceğini biliyorduk. İkinci gol fırsatları da geldi, rakip bizim kalemize de geldi. Doğru oynayamadık” dedi.

“Halil’i yorulduğu için, savunmayı takviye edip skoru koruma düşüncesiyle oyundan çıkardım ama onun yerine savunma oyuncularımız öne gitmeye başladı” diyen Buruk, “Son dakikada hızlı hücumda yakalandık ve bir gol yedik. Çevirmek için de vaktimiz yoktu. Maçın içinde, rakibimizin daha iyi oynadığı dakikalarda gol yeseydik bu kadar üzülmezdik. Tekrar ayağa kalkıp önümüzdeki maça hazırlanacağız” ifadelerini kullandı. Okan Buruk, ligde ikinci sırada yer aldıklarını hatırlatarak, “Şampiyonluk için en iddialı takımlardan biriyiz. Daha çok çalışıp, daha iyi olacağız” dedi.

CANGÖK: MAĞLUP OLSAK YIKIM YAŞAYABİLİRDİK

BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Can Cangök, Göztepe'den alınan 1 puanın kendileri için teselli olduğunu ifade ederek, "Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşabilirdik” dedi. Cangök, son dakikada gelen beraberlik golünün kendileri için teselli olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ve farka gidebileceklerini kaydeden Cangök, “Göztepe daha sonra biraz daha derli toplu oynayamaya başladı. Yandan gelen bir topla golü buldular. Son dakikada gelen gol emeklerimizin karşılığı oldu diye düşünüyorum. Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşayabilirdik” diye konuştu.