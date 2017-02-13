Göztepe - Balıkesirspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()-

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor karşısına liderlik koltuğunu 4 hafta sonra yeniden devralma hedefiyle çıkan Göztepe'de taraftarlar, soğuk havaya rağmen maça akın etti. Sarı-kırmızılılar, Bornova Stadı'nı bu sezon birçok maçta olduğu gibi yine doldurdu. Balıkesirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Hem Göztepeli hem de Balıkesirli taraftarlar ayrı ayrı İzmir Marşı'nı söyledi.

EV sahibi Göztepe, defansta görev yapan oyuncularının cezaları nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti. Defans hattında cezalı Gençer ve Leo yerine Lokman ile Emrecan forma giydi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu oyuncuların yanı sıra 2 hafta önce oynanan son Altınordu derbisinden farklı olarak takıma ara transferde katılan Murat Akın'ı da kulübeye çekip Tayfur Bingöl'ü oynattı.

LİGDE ikinci yarıda oynadığı 2 maçı da kaybeden, Ümraniyespor'la deplasmanda oynaması gereken mücadele de saha şartları nedeniyle ertelenince Play-Off hattının dışında kalan Balıkesirspor'da 2 değişiklik vardı. Bal-Kes'te kalede Vukovic'in yerine Atilla, orta sahada Foxi'nin yerine ise Mehmet Boztepe görev yaptı.

GÖZTEPE-Balıkesirspor mücadelesi ligin gol krallığı yarışındaki iki iddialı ismi Jahovic ve Bekamenga'yı da karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmadan önce son 4 maçı boş geçmeyen, krallık yarışında zirvede yer alan Göztepeli Jahovic'in ligde 12 golü bulunuyor. İlk yarıdaki karşlaşmada Göztepe ağlarını 2 kez sarsan ve ikinci devrede bu karşılaşmaya kadar golle tanışamayan Balıkesirli Bekamenga ise 11 gol attı.