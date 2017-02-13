Göztepe - Balıkesirspor: 1-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Soner Maraş (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx) - Fuchs (xx) (Dk. 87 Soner), Lokman (xx), Emre Can (x), Canberk (xxx), Gosso (xx), Kobakhidze (xxx), Segbefia (x) (Dk. 60 Hakan Barış xx), Halil (xxx) (Dk. 76 Murat x), Tayfur (xx), Jahovic (xx)

BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) - Okan (xxx), Bülent (xx), Glumac (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 90+3 Cüneyt), Eray (x), İshak (xx), Nizamettin (xx), Mehmet Boztepe (x) (Dk. 76 Abdülkadir xxx), Burak (xxx), Bekamenga (xx)

GOLLER: Dk. 73 Jahovic (Göztepe), Dk. 90+1 Abdülkadir (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Emre Can, Gosso, Tayfur (Göztepe), Bekamenga, İshak, Okan (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'de Göztepe, Balıkesirspor'la evinde öne geçtiği maçta berabere kaldı, 4 hafta sonra liderliği yeniden devralma fırsatını tepti: 1-1. Sarı-kırmızılı ekipte 44. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamayan yıldız golcü Jahovic, 73. dakikada ağları havalandırdı. Bal-Kes bu gole 90+1. dakikada Abdülkadir'le karşılık verdi. Ligin ikinci yarısında üçüncü kez öne geçtiği maçta puan kaybeden Göztepe, bu skorla 36 puana ulaşarak haftaya başladığı ikinci sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Balıkesirspor ise 25 puana ulaştı.

29'uncu dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tayfur'un sağ kanattan ortası ön direkte Glumac'a çarpıp Jahovic'in gönünde kaldı. Jahovic'in dönerek şutu üstten auta çıktı. Bu pozisyonda ev sahibi ekip, topun Glumac'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

40'ıncı dakikada Balıkesirspor etkili geldi. Okan'ın sağ kanattan ceza sahasına doldurduğu topu Bekamenga göğsüyle yumuşatıp röveşatayla kaleye yollamak istedi. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44'üncü dakikada ev sahibi sarı-kırmızılılar penaltıdan yararlanamadı. Kobakhidze, orta sahadan kendi sürüklediği topla ceza sahasına girerek Eray'ın müdelahesiyle yerde kaldı. Hakem Süleyman Abay, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in kullandığı penaltıda kaleci Atilla uzanıp gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sonuçlandı.

54'üncü dakikada Göztepelilerin penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Jahovic, rakip ceza alanında Oğuzhan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Makedon futbolcu, rakibinin kendisini çektiği gerekçesiyle penaltı beklerken Hakem Süleyman Abay, oyunu devam ettirdi.

70'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Bülent'in ceza sahası dışından şutu yan direkte patladı.

73'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan Halil'in ortasını Jahovic iyi yükselip kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

90+1'de dakikada Nizamettin'in sağ kanattan kullandığı korner, kafalardan sekip kale önünde Abdülkadir'in önünde kaldı. Abdülkadir, gelişine bir şutla skoru belirledi: 1-1.