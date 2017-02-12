Göztepe-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26

Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, ilk 5 dakikayı 5-0 galibiyetle tamamladı. GözTEPE, devreyi de 16-13 önde bitirmeyi bildi. Çekişmeli geçen ikinci yarıda da üstünlüğünü kaybetmeyen sarı kırmızılılar, parkeden 27-26 galip ayrılıp 4'te 4 yaptı.
Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, ilk 5 dakikayı 5-0 galibiyetle tamamladı. GözTEPE, devreyi de 16-13 önde bitirmeyi bildi. Çekişmeli geçen ikinci yarıda da üstünlüğünü kaybetmeyen sarı kırmızılılar, parkeden 27-26 galip ayrılıp 4'te 4 yaptı.