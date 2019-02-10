Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe'de takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin, 2 karşılaşma sonra 11'e döndü. Teknik direktör Kemal Özdeş'in Galatasaray ve Fenerbahçe...

Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe'de takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin, 2 karşılaşma sonra 11'e döndü. Teknik direktör Kemal Özdeş'in Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yedek soyundurduğu deneyimli futbolcu, kızağa çekilen Halil'in yerine sahaya çıktı.
Göztepe'de Fenerbahçe karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İngiliz golcü Cameron Jerome'un yokluğunda santrforda Deniz Kadah forma giydi. Sakatlığı bulunan Nabil Ghilas da 21 kişilik kafilede yer buldu.
Karşılaşmaya iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Ligde zor günler geçiren Göztepe'de taraftarlar Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler maçtan önce oyuncuları teker teker trbünlere davet edip moral verdi. Konuk Alanyasporlu taraftarlar da kale arkasında takımlarını destekledi. Alanya'da İzmir'e 9 otobüs taraftarın geldiği öğrenilirken, emniyet mensupları Alanyasporlular'ın stada geldiği sırada geniş güvenlik önlemleri aldı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328