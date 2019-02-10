Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Titi (xx), Reis (xxx), Agbenyenu (xx), Borges (xxx) (Dk. 80 Gouffran xx), Yasin (xxx), Poko (xx) (Dk. 71 Alpaslan xx), Castro (xxxx), Serdar (xx), Deniz Kadah (xxx) (Dk. 82 Ghilas xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (x) - Baiano (xx), Welinton (x), Tzavellas (xxx) (Dk. 90+4 Coulker), N'Sakala (xx), Ceyhun (x), Efecan (xx), Ozan Tufan (xx) (Dk. 83 Taha), Djalma Campos (xxx), Fernandes (xxx) (Dk. 88 Josef Sural), Cisse (xxx)

GOLLER: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe) - Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Borges, Poko, Castro, Yasin, Serdar, Beto, Alpaslan (Göztepe) - Welinton, N'Sakala, Tzavellas, Taha (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Serdar (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 3 maçı da kaybeden Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'la girdiği gol düellosunu 3-2 kazanarak nefes aldı. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada 20'nci dakikada Deniz Kadah, 31'inci dakikada Borges'in golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalayan Göz-Göz, ardından 42'nci dakikada Tzavellas ve 74'üncü dakikada Cisse'nin golleriyle sarsıldı. Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan, ikinci yarıya da sakatlıkla başlayan Ghilas, 89'uncu dakikada sahneye çıkarak takımına 3 puanı getirdi. İzmir temsilcisinde Serdar, 90+2'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda Deniz ve Borges de Göztepe formasıyla ilk gollerini kaydetti. Bu skorla Göztepe 25 puana ulaşarak alt sıralardan uzaklaşırken Aytemiz Alanyaspor da 25 puanda kaldı.

1'inci dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Djalma Campos'un ceza sahasında şutunda kaleci Beto ayaklarıyla gole engel oldu.

4'üncü dakikada Djalma Campos'un derinlemesine pasıyla ceza alanına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

15'inci dakikada gelişen Göztepe atağında Castro'nun kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

16'ncı dakikada Alanyasporlu Fernandes'in ceza sahası içinden şutunda Reis topa ayak koyup kornere yolladı.

20'nci dakikada Göztepe öne geçti. Poko'nun ara pasıyla sağ çaprazda sıfıra inen Serdar'ın ceza sahasına çevirdiği topa Yasin'in sert şutu üst direkten döndü, Deniz Kadah dönen topu kafayla tamamladı: 1-0.

31'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Castro'nun sol kanattan müthiş ortasını Borges ceza alanında kafayla ağlara yolladı: 2-0.

37'nci dakikada Alanyasporlu Fernandes'in rövaşatası yandan auta gitti.

38'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Poko'yla çarpışan Göztepe kalecisi Beto yerde kaldı. Takım arkadaşları ve sağlık ekibinin endişeli bir şekilde yanına koştuğu Beto, sakatlığının ciddi olmamasıyla oyuna devam etti.

42'nci dakikada fark 1'e indi. Djalma Campos'un sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topu Tzavellas kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

59'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında Baiano'nun sağdan ortasına ceza alanında Cisse'nin gelişine şutunu Beto kornere çeldi.

61'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Göztepeli Yasin'in şutunda kaleci Haydar gole izin vermedi.

74'üncü dakikada skora eşitlik geldi. Fernandes'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Cisse, ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda Beto'yu avladı: 2-2.

89'uncu dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Castro'nun ortasını ceza sahasında kontrol eden Ghilas, müthiş bir rövaşatayla topu ağlara yolladı. Pozisyonu VAR'da izleyen Hakem Fırat Aydınus orta noktayı gösterdi: 3-2.

90+2. dakikada daha önce sarı kartı bulunan Göztepeli Serdar, Efecan'a faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+7'nci dakikada atılan uzun pasta ceza sahası içerisindeki Taha'nın kafa şutunda Beto mutlak golü önledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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