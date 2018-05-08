Göztepe Avrupa rotasına giremedi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe bitime 2 hafta kala büyük fırsatı elinden kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmek için çekiştiği rakipleri Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor'un kazanamadığı haftayı kötü değerlendirerek beşinci sıraya yükselme şansını elinin tersiyle itti. Puanını 48'e yükselten Göz-Göz 33. haftaya Trabzonspor'un 1 puan gerisinde altıncı basamakta girdi.

Teknik Direktör Tamer Tuna, Yeni Malatyaspor müsabakasında alınan sonucun Avrupa şanslarını etkilediğini söyledi. Her şeye rağmen iyi bir sezon geçirdiklediklerini anlatan Tuna, "Biz Yeni Malatyaspor maçında bu sezonun hayali oyan Avrupa'yı kazanmak istedik. Taraftarımıza hak ettiğini vermek istedik. Her şeye rağmen gelecek yıllara iyi bir şekilde hazırlandığımız bir sezon geçirdik. Kalan 2 maçımızda da üst düzey futbol oynayacağız ve ligi iyi bir konumda tamamlayacağız" dedi.

Geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Uzun yıllar sonra Göztepe'de sezonu tamamlayan ikinci teknik adam olacağım. Asla başka takımlara gitmek gibi bir düşüncem olmadı. Buradan çok iyi bir teklif aldım. Para dahi konuşmadım. Kalbim hep Göztepe'de" ifadelerini kullandı. 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de üst sıralardan hiç kopmayan Göztepe, kalan 2 haftada önce kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor'a konuk olacak ardından belki de şampiyonu belirleyecek olan maçta Bornova Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacak.

Gassama atağı

YENİ Malatyaspor beraberliği ile Avrupa şansını zora sokan Göztepe, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. İç transferde kalecisi Beto ile 2 yıllık sözleşme yenileyen Göz-Göz'ün, dış transferde ise Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama ile anlaştığı belirtildi. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşen kurmayların büyük ölçüde transferi bitirdiği bildirildi. Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda Fransa'nın Lorient takımında gelen Gassama oldukça istikrarlı bir tablo çizdi. Deneyimli oyuncu Akdeniz temsilcisinde 2 sezonda 59 maça çıktı.