Göztepe-Antalyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ - Hande NAYMAN / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. İki takımın teknik adamları maç sonu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısını çok kısa tuttu. Tecrübeli teknik adam, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bizimle inatlaşıyorlar. İstemediğimiz hakemi bile bile niye veriyorlar? Sadece gülüyorum. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna çok değerli bir maç kazandıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bu maçın değerini, önemini belirtmeye gerek yok. Her şeyin üzerindeydi maçın değeri. Kazanamamış olsaydık farklı şeyler olacaktı. Başakşehir'le başlayan Antalya'yla devam eden güzel bir dönüş yaşıyoruz. Bu konsantrasyon moral bozuklu ile acıyla oluştu. İnandığım takım var. Süper Lig'de devam eden hayalimiz hiç düşmemişti. Bu birliktelik, taraftarımızın bütünlüğü ve Göztepe ruhunu yansıttığımızda en iddialı takımız. Antalyaspor'un golünden sonra Sural'a saygıyı görmek çok güzeldi. Bu yüzden bir gol yediğimiz için sevindim. Kazanamadığımız Kasımpaşa, Erzurum, Akhisar maçlarında resmen direklerden döndük. İki haftadır direklerin içindeyiz. Süper Lig'de devam eden Göztepe 3 maçı kazanacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın değerlendirmeleri

-Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamaları