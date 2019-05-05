Göztepe-Antalyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Agbenyenu, Yasin Öztekin, Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Ghilas 21 kişilik maç kadrosunda yer almazken, sakatlıktan kurtulan sağ bek Gassama ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Deniz Kadah ise eski takımına karşı forma giydi.

FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre etkili olan fırtına ve yağış taraftarlara oldukça zor anlar yaşattı. Ev sahibi Göztepe taraftarları kötü hava şartlarına rağmen tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler atkılar ve flamalarla tribünleri karnavala çevirdi. Konuk Antalyaspor taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Otobüslerle İzmir'in yolunu tutan yaklaşık 300 Antalyasporlu takımlarına destek verdi.

SURAL UNUTULMADI

Antalyasporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adı ve fotoğrafının bulunduğu tişört ile çıktı. Antalyaspor'un Çek oyuncusu Celustka golden sonra vatandaşı Sural'ın formasını çıkardı. Formayı öpen Celustka duygusal anlar yaşadı, tüm tribünlerden alkış aldı.



