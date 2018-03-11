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Göztepe - Antalyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de 25. haftada Antalyaspor'u konuk eden Göztepe'de sakatlıkları yüzünden  Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında görev yapamayan kaleci Beto ile stoper Kadu, formalarına...

Göztepe - Antalyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de 25. haftada Antalyaspor'u konuk eden Göztepe'de sakatlıkları yüzünden  Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında görev yapamayan kaleci Beto ile stoper Kadu, formalarına kavuştu. Sakatlıklarını tamamen atlatan ikiliyi teknik direktör Tamer Tuna 11'de görevlendirdi. Göz-Göz'de Gençlerbirliği müsabakasında direkt kırmızı kart gören Traore de takıma döndü. Fildişi Sahilli sol bek Leo'nun yerine görev yaptı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Sabri ve sakat oyuncular Hakan Çinemre ile Ömer takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.
Göztepeli ve Antalyasporlu futbolseverler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünde yaklaşık 8 bin sarı-kırmızılı futbolsever takımlarını desteklerken, misafir Antalyasporlular da kale arkasında kendilerine ayrılan yeri doldurdu. İki grup maçtan önce, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratını yaptı, birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.
Karşılaşmayı Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticilerle beraber izledi.  Göztepe ile İzmir Emniyeti ortaklaşa hazırladığı broşürlerle taraftara ceza almamaları konusunda uyarıda bulundu. Broşürde 6222 sayılı kanuna dikkat çekilirken "Bu maç sensiz olmaz" mesajı da futbolseverlere iletildi. 

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