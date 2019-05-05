Göztepe-Antalyaspor: 4-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Samet Çavuş (xx), Samet Çiçek (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Tayfur (xxx), Titi (xx), Reis (xxx), Berkan (xxx), Poko (xx), Castro (xxx) (Dk. 87 Alpaslan), Deniz (xxx), Halil (xx) (Dk. 76 Gouffran x), Serdar (xxxx) (Dk. 89 Borges), Jerome (xxx)

ANTALYASPOR: Boffin (x) - Nazım (xx), Celustka (xx), Angelo (x), Cissokho (x), Chico (x), Hakan (xx), Charles (x), Fredy (x) (Dk. 66 Doğukan x), Amilton (x) (Dk. 73 Drole x), Mevlüt (xx) (Dk. 78 Doukara x)

GOLLER: Dk. 11, Dk. 72 Serdar, Dk. 35 (Pen.), Dk. 65 (Pen.) Deniz (Göztepe), Dk. 18 Mevlüt (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Charles, Dk. 58 Angelo, Dk. 58 Boffin, Dk. 73 Amilton (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Charles (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, üst sıraları hedefleyen Antalyaspor'u evinde farklı yenerek avantaj yakaladı: 4-1. Karşılaşmada perdeyi 11'inci dakikada Serdar Gürler açarken, Antalyaspor 18'de Mevlüt'le skoru eşitledi. Göztepe 35'inci ve 66'ncı dakikalarda Deniz'in penaltı golleriyle iyice rahatladı. Serdar 72'de skoru 4-1'e getirirken, tribünleri mest etti. Geçen hafta lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, Antalyaspor galibiyetiyle 2'de 2 yaparak 33 puana yükselip 15'inci sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 42 puanda kalıp 7'inci basamağa geriledi.

7'nci dakikada Halil'in soldan kestiği ortaya iyi yükselen Jerome kafayı vurdu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11'inci dakika Göztepe öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla kaleci Boffin'i avladı: 1-0.

15'inci dakikada Nazım sağ kanattan ortaladığı topa Mevlüt ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18'inci dakikada tabela eşitlendi. Cissokho'nun soldan ortasına kafayı vuran Mevlüt fileleri havalandırdı: 1-1.

32'nci dakikada Deniz'in kafa vuruşunda top Cissokho'nun eline çarpınca Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan Mete Kalkavan saha kenarında bulunan VAR noktasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

35'inci dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah, topu ve kaleci Boffin'i ayrı köşelere yolladı: 2-1.

46'ncı dakikada Halil'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta iyi yer tutan Boffin topu yumrukladı.

50'nci dakikada Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta Jerome'a çarpan top kaleye yöneldi, Boffin kritik bir hamleyle topu çıkardı.

58'inci dakikada Antalyaspor'dan Charles ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

63'üncü dakikada Göztepe ikinci penaltısını kazandı. Boffin ceza sahası içinde Jerome'u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

66'ncı dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

72'nci dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahasına sokulan Serdar Gürler, şık bir vuruşla kaleci Boffin'in solundan topu ağlara yolladı: 4-1.

90'ıncı dakikada Göztepe'nin golü sayılmadı. Berkan uzaktan kaleyi yokladı. Boffin'in sektirdiği topu Deniz tamamladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

(FOTOĞRAFLI)