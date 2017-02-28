Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...

Göztepe alttakilere acımadı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde cumartesi günü küme düşme potasında yer alan Elazığspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, bu sezon alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlara karşı başarılı sonuçlar elde etti. Sarı...

Göztepe alttakilere acımadı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde cumartesi günü küme düşme potasında yer alan Elazığspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, bu sezon alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlara karşı başarılı sonuçlar elde etti.
Sarı kırmızılılar, son 7 sıraya yerleşen Şanlıurfaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Bandırmaspor, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'na yenilmedi. Göztepe, bu takımlarla oynadığı 10 maçın 5'ini kazanarak 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. Şanlıurfaspor'u İzmir'de 2-0 yenip deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında da sahadan 1-1 ve 2-2'lik sonuçlarla ayrıldı.
Bandırmaspor'la Bornova Stadı'nda 3-3 berabere kalan Göztepe, Manisaspor'u 2 maçta da gol yemeden mağlup etti. Sezonun ilk yarısında misafir ettiği Elazığspor'le 1-1'lik eşitliği bozamayan Göztepe, Samsunspor'u dış sahada 2-1, Mersin İdmanyurdu'nu da iç sahada 2-0 yenmeyi bildi. Toplam 40 puanı bulunan sarı kırmızılılar, bu 7 takımdan 20 puan topladı.
Teknik direktör Okan Buruk, kurtuluş mücadelesi veren takımlara karşı oynanan maçların her zaman çok zor geçtiğini söyledi. Elazığspor'un çok kritik bir konumda olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Elazığspor deplasmanları her zaman zordur. Çok dikkatli olacağız. Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.