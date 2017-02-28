Göztepe alttakilere acımadı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde cumartesi günü küme düşme potasında yer alan Elazığspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, bu sezon alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlara karşı başarılı sonuçlar elde etti.

Sarı kırmızılılar, son 7 sıraya yerleşen Şanlıurfaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Bandırmaspor, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'na yenilmedi. Göztepe, bu takımlarla oynadığı 10 maçın 5'ini kazanarak 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. Şanlıurfaspor'u İzmir'de 2-0 yenip deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında da sahadan 1-1 ve 2-2'lik sonuçlarla ayrıldı.

Bandırmaspor'la Bornova Stadı'nda 3-3 berabere kalan Göztepe, Manisaspor'u 2 maçta da gol yemeden mağlup etti. Sezonun ilk yarısında misafir ettiği Elazığspor'le 1-1'lik eşitliği bozamayan Göztepe, Samsunspor'u dış sahada 2-1, Mersin İdmanyurdu'nu da iç sahada 2-0 yenmeyi bildi. Toplam 40 puanı bulunan sarı kırmızılılar, bu 7 takımdan 20 puan topladı.

Teknik direktör Okan Buruk, kurtuluş mücadelesi veren takımlara karşı oynanan maçların her zaman çok zor geçtiğini söyledi. Elazığspor'un çok kritik bir konumda olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Elazığspor deplasmanları her zaman zordur. Çok dikkatli olacağız. Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyoruz" dedi.