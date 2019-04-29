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Göztepe, 55 gün sonra ateşten çıktı 

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinin de puanlar kaybettiği haftayı çok karlı kapatıp tam 55 gün sonra düşme hattından...

Göztepe, 55 gün sonra ateşten çıktı 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinin de puanlar kaybettiği haftayı çok karlı kapatıp tam 55 gün sonra düşme hattından çıktı. 
Sezonun 24'üncü haftasında dış sahada 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından 16'ncı sıraya gerileyen Göztepe, lig takviminde 7 hafta boyunca kabus gördü. Bir türlü çıkışa geçemeyen Göz-Göz, özellikle evinde kaybettiği kritik karşılaşmaların ardından 17'nci sıraya kadar geriledi. Ancak Başakşehir galibiyetiyle silkinen sarı-kırmızılılar rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Akhisarspor'un berabere kalmasıyla rahat bir nefes aldı. 
Medipol Başakşehir galibiyetiyle 30 puana yükselen İzmir ekibi averajla da olsa 15. sırayı gördü. Kalan 4 haftada Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile adeta kader sınavlarına çıkacak Göztepe'de şimdilik kara bulutlar dağıldı. Son 4 maçın 3'ünü evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen İzmir temsilcisinde tüm camia kenetlendi. Geldiği günden bu yana ilk kez 3 puan sevinci yaşayan teknik direktör Tamer Tuna, "Artık hataya yer yok. Tüm ipler bizim elimizde. Göztepe'nin yeri her zaman Süper Lig olacak" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil'in ise sezon sonuna kadar takımın yanında olacağı kaydedildi. 
 

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