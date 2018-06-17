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Göztepe 4 futbolcusu için transfer teklifi bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe, elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için gelecek transfer tekliflerini bekliyor. Geçen...

Göztepe 4 futbolcusu için transfer teklifi bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe, elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için gelecek transfer tekliflerini bekliyor. Geçen sezon çok fazla verim alamadığı 4 futbolcuyla vedalaşmanın yollarını arayan Göztepe'nin 20 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına kadar sorunu çözmek istediği bildirildi. Sözleşmeleri devam eden futbolcuları göndermenin bir hayli zor olduğu dönemde tüm önerileri değerlendirmeyi isteyen yönetimin, Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman'la görüşeceği ifade edildi.
En az zararla iç transferi bitirmek için çalışan Göztepe, 4 ya da 5 nokta takviye yapacak. Bütçesini pek fazla zorlamak istemeyen Başkan Mehmet Sepil, minimum rakamlarla oyuncu getirmeye çalışacak. Daha çok gelecek vaad edecek isimleri tercih edecek sarı-kırmızılılar, yaş ortalamasını da düşürecek. Teknik direktör Bayram Bektaş verim alabilecekleri en iyi kadroyu oluşturacaklarını söyledi. Bektaş, "Bizler ve scout ekibimiz dünyanın her yerinde taramalarını yapıyor. Kamp başlayana kadar en hazır hale gelmeliyiz" diye konuştu. 

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