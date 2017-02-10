Göztepe 3 puan istiyor

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü saat 19.00'da Balıkesirspor ile Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacak Göztepe, kritik randevu için iddialı. Teknik direktör Okan Buruk, Balıkesirspor engelini kayıpsız geçerek Süper Lig potasından çıkmayacaklarını söyledi.

Sezon sonuna kadar ilk 2 içinde kalacaklarına inandığını dile getiren Okan Buruk "Zirve yarışı veren takımların puanları birbirine çok yakın. Rekabet kızıştıkça karşılaşmaların da zorluk seviyesi artıyor. Biz taraftarımızın desteği ile Balıkesirspor'u yenip Süper Lig'e yükselmek için bir adım daha atacağız. Elbette liderlik bize çok yakışır ancak öncelikle konumumuzu korumalıyız" diye konuştu.

Balıkesirspor'un Bekamenga, Burak ve Abdulkadir gibi önemli gol ayakları olduğunu da ifade eden Buruk, "Stoperlerimiz Gençer ve Schwechlen'in cezalı olması bizim için handikap olsa da diğer defans oyuncularımız Emrecan ve Lokman da çok kaliteli isimler. Her oyuncuma sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.

Futbolcuların kapasitelerinin üzerine çıkması gerektiğini de sözlerine ekleyen Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıya kötü başlangıç yaptık. İyi de futbol oynayamadık ama artık toparlanma sürecini geride bıraktık. Takımımız tüm enerjisiyle Balıkesirspor maçına hazır olacak ve sahadan istediğini alacak."