Göztepe 1'er 1'er topluyor

Antrenör Adnan Öztürk, ilk 4 yolundaki en önemli rakiplerinden Aziziye Belediyespor'u yenerek Avrupa potasına girdiklerini söyledi. Bu sezon statünün değiştiğini ve Play-Off sisteminin olmayacağını hatırlatan Öztürk, "Sezonu ilk 4'te bitiren takımlar ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Biz de 3. sıraya yükseldik. Artık her maçımız final havasında geçecek. Takımımızı bir kez daha Avrupa'ya taşıyacağız" açıklamasını yaptı.
Antrenör Adnan Öztürk, ilk 4 yolundaki en önemli rakiplerinden Aziziye Belediyespor'u yenerek Avrupa potasına girdiklerini söyledi. Bu sezon statünün değiştiğini ve Play-Off sisteminin olmayacağını hatırlatan Öztürk, "Sezonu ilk 4'te bitiren takımlar ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Biz de 3. sıraya yükseldik. Artık her maçımız final havasında geçecek. Takımımızı bir kez daha Avrupa'ya taşıyacağız" açıklamasını yaptı.